Sản xuất 573 loại sữa giả: Cái kết nào cho hai kẻ chủ mưu?

Bộ Công an mới đây thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group , các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Sản xuất 573 loại sữa bột giả, doanh thu gần 500 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, có Hoàng Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2024, cổ đông góp vốn Công ty Hacofood và Vũ Mạnh Cường, Giám đốc, Công ty Hacofood từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2024; cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma.

Công nhân đóng hộp thành phẩm tại cơ sở sản xuất, chuẩn bị tung ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: CAND

Tổ chức khám xét 19 địa điểm là nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột khác nhau với số lượng 26.740 lon/90 lô sản xuất và nhiều tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra.

Điều tra ban đầu, từ tháng 8/2021, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà thành lập doanh nghiệp Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group để trực tiếp tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm sữa bột giả.

Các đối tượng đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại, chủ yếu là các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng trên thực tế, hoàn toàn không có những chất này. Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia. Cơ quan công an xác định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả.

Ngoài 2 công ty trên, các đối tượng còn liên doanh, liên kết bằng hình thức góp cổ phần với nhiều đối tượng khác thành lập ra 9 công ty với mục đích để đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm (nhãn thương hiệu sản phẩm) và trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất tại Nhà máy của Công ty Hacofood và Công ty Rance Pharma. Trong khoảng 4 năm, các đối tượng đã tiêu thụ sữa các loại ra thị trường, mang lại doanh thu gần 500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra bước đầu cũng xác định, từ năm 2021 đến nay, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood còn để ngoài số sách kế toán kê khai nộp thuế doanh thu thực tế, gây thiệt hại Ngân sách Nhà nước hơn 28 tỷ đồng.

Khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn, có hàng ngàn người bị thiệt hại, gây bức xúc trong dư luận xã hội và đe dọa đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Theo quy định của pháp luật hàn,g hóa có chất lượng đạt dưới 70% so với công bố thì đó là hàng giả về chất lượng. Hàng giả là thực phẩm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Do đó, cơ quan chức năng căn cứ vào kết quả xác minh, chất lượng sản phẩm so với chất lượng công bố để xử lý hình sự đối với các đối tượng này là rất cần thiết.

Hàng ngàn sản phẩm sữa bột giả các loại bị thu giữ. (Ảnh: CAND)

Sữa bột là một sản phẩm đặc biệt của thực phẩm và là hy vọng cho những người sử dụng, khi chất lượng không đảm bảo không những không đảm bảo sự phát triển và phục hồi sức khỏe mà còn có thể gây tổn hại đến sức khỏe của người sử dụng.

Pháp luật quy định đối tượng thực hiện hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm có thể phải chịu mức hình phạt tù tới mức cao nhất là tù chung thân. Tội danh sản xuất hàng giả là thực phẩm còn có thể áp dụng với pháp nhân thương mại với mức phạt cao nhất có thể đến 18.000.000.000 đồng. Cụ thể mức hình phạt được điều 193 Bộ luật Hình sự quy định chi tiết.

Luật sư Cường đánh giá, các đối tượng không chỉ có hành vi sản xuất hàng giả mà còn có hành vi bán hàng giả lừa dối khách hàng. Cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra vụ án này để xác định có hành vi lừa dối khách hàng hay không. Người nào biết rõ là hàng giả, không đảm bảo chất lượng như đã công bố nhưng vẫn thổi phồng tác dụng, đưa ra những thông tin quảng cáo sai sự thật để lừa dối người tiêu dùng thì cũng có thể bị xử lý hình sự về tội lừa dối khách hàng theo quy định tại điều 198 Bộ luật Hình sự với hình phạt có thể tới 5 năm tù.

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi quảng cáo sai sự thật, quảng cáo gian dối và xử lý đối với những người đã tiếp tay cho các hoạt động bán hàng giả này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi quảng cáo gian dối, vi phạm luật quảng cáo là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi quảng cáo gian dối sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Cường cho biết, tất cả những khách hàng mua phải sản phẩm kém chất lượng này có quyền yêu cầu doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh gian dối này phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Những người đã từng mua các sản phẩm sữa giả này có quyền trình báo sự việc với cơ quan điều tra và phải cung cấp thông tin, tài liệu để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, có quyền đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại để cơ quan tố tụng xem xét giải quyết trong quá trình giải quyết vụ án này.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ tiến hành kê biên, phong tỏa các tài sản do phạm tội mà có, có nguồn gốc tội phạm để đảm bảo thi hành án.