Quảng Ngãi: Khởi tố 31 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã khởi tố 31 bị can tham gia hỗn chiến về tội "gây rối trật tự công cộng".

Trong số 31 đối tượng bị khởi tố, cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với 8 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 23 bị can.

Nhóm 31 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, do mâu thuẫn từ trước, tối 15-11-2024, đối tượng N.Ng. (22 tuổi, ngụ tổ dân phố Long Thạnh 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) cùng với 26 đối tượng khác (gồm các thanh, thiếu niên đều ngụ tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) chuẩn bị nhiều loại hung khí gồm dao, kiếm, vỏ chai bia thuỷ tinh…

Các đối tượng tập trung tại khu vực đầm An Khê (thuộc Tổ dân phố Long Thạnh 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) để mai phục chờ nhóm của P.L.A.K.(18 tuổi, ngụ thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ) cùng với 8 đối tượng khác (đều ở xã Phổ Cường, xã Phổ Thuận và phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ) vào để đánh nhau với nhóm của K.