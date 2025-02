Quảng Bình: Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can trong tổ chức lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, tổ chức tội phạm này do nhiều người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia) và sử dụng những người Việt để lừa người Việt.

Tổ chức tội phạm này hoạt động chặt chẽ, có sự phân công công việc cụ thể cho các tổ, nhóm khác nhau, gồm: Nhóm gọi điện thoại làm quen lôi kéo, nhóm nhắn tin tương tác hướng dẫn, nhóm đưa ra các lý do để bị hại nộp thêm tiền, nhóm đóng vai các bị hại để tạo lòng tin.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, Đinh Văn Quân (29 tuổi, ngụ tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), ban đầu qua Campuchia làm việc tại ở khu PoiPet. Đến tháng 6/2024, Quân được bố trí ở tổ sale và được giao nhiệm vụ là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Quân khai nhận, trong thời gian làm việc tại đây, Quân đã lừa khoảng 1,5 tỷ đồng của nhiều nạn nhân là người Việt Nam. Tổng số tiền lương, thưởng mà Quân nhận được là khoảng 150 triệu đồng.

Cũng được giao nhiệm vụ như Quân, Vũ Quang Khải (25 tuổi, ngụ tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) làm việc tại công ty lừa đảo ở Campuchia từ tháng 4/2024.

Trong thời gian làm việc, Khải đã trực tiếp thông qua hệ thống để lừa nhiều bị hại tại Việt Nam. Riêng cuối tháng 3/2024, Khải lừa được khoảng 1,2 tỷ đồng. Tổng số tiền lương, thưởng mà Khải đã nhận của công ty lừa đảo này trong thời gian làm việc là khoảng 160 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng phối hợp gồm Công an huyện Lệ Thủy, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triệu tập 12 người có độ tuổi từ 23 – 43 tuổi và đều ngụ tại tỉnh Bắc Giang.

Theo lời khai của các đối tượng, tại tòa nhà ở khu PoiPet (Campuchia) do người Trung Quốc quản lý và có nhiều tầng, mỗi tầng là khu vực làm việc của các nhân viên các nước như: Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam…. Những người Trung Quốc này tuyển và sử dụng những nhân viên biết tiếng của nước nào thì trực tiếp lừa đảo các bị hại của nước đó.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.