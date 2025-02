Phân tích pháp lý vụ tài xế ô tô Lexus hành hung nam shipper

Trưa 10/2, tại đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội một tài xế ô tô Lexus khi di chuyển có va quệt nhẹ với nam shipper (đang dừng đỗ xe máy). Sau đó, tài xế ô tô Lexus đã xuống xe đánh đập, dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu nam shipper đến mức vỡ cả mũ. Hiện tại cơ quan điều tra, Công an quận Tây Hồ đã vào cuộc, xác minh sự việc.

Hành động bạo lực của tài xế ô tô. (Ảnh cắt từ clip)

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, phân tích từ camera và trình bày của người làm chứng, sự việc cũng không có gì nghiêm trọng, cũng không đến mức hai bên phải xô xát, lời qua tiếng lại.

Nhưng lái xe Lexus lại có hành vi tấn công, đánh, lấy cả mũ bảo hiểm đập vào đầu nam tài xế xe shipper. Hành vi của lái xe Lexus là nguy hiểm, có tính chất côn đồ, trái pháp luật khi cố tình đánh liên tục vào nạn nhân bất chấp lời can ngăn của những người xung quanh.

Theo luật sư Hùng, nạn nhân trong trạng thái đang giữ xe hàng, bị tàn tật 1 tay, không có khả năng phản kháng, cũng không có cơ hội để chạy thoát thân. Nạn nhân phải cam chịu toàn bộ hậu quả từ các hành vi do đối tượng lái xe Lexus tác động, đánh lên mình.

Đối tượng tấn công là người chủ động hoàn toàn, lựa chọn những vùng nguy hiểm đến tính mạng để tấn công như ngực, đầu, đặc biệt còn dùng mũ bảo hiểm đây được coi là hung khí nguy hiểm tấn công liên tục lên vùng đầu, cũng là nơi nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

"Có lẽ cũng do may mắn là mũ bảo hiểm mỏng, cũ, dễ vỡ, chứ với cường độ, lực tấn công mạnh mẽ, bất kiểm soát, hung hãn của đối tượng thì nạn nhân chỉ có may mắn nên không bị ảnh hưởng đến tính mạng mà chỉ bị thương ở các vùng trọng yếu.

Hậu quả trong vụ việc sẽ được cơ quan điều tra làm rõ, nhưng với mắt thường có thể thấy một số vết thương ở vùng đầu, vết thương dạng hở. Ngoài ra vụ việc cũng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương, gây bức xúc cho nhiều người về hành vi, ứng xử khi tham gia giao thông của lái xe Lexus", luật sư Hùng bày tỏ.

Luật sư Hùng phân tích, trong vụ án này có thể khởi tố đối tượng lái xe Lexus về hành vi gây rối trật tự công cộng, khung hình phạt ở khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự khung hình phạt lên đến 7 năm tù với tình tiết tăng nặng là dùng hung khí nguy hiểm là mũ bảo hiểm. Đối với các vết thương của nạn nhân, sau khi giám định tùy thuộc vào hậu quả để xem xét khởi tố thêm về hành vi cố ý gây thương tích.

Riêng đối với tội cố ý gây thương tích, kể cả thương tật dưới 11% nhưng với tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm, nếu có đơn của bị hại thì hoàn toàn có thể khởi tố cả tội Cố ý gây thương tích. Trường hợp xác định những người liên quan khác trong xe ô tô Lexus mà có hành vi xúi giục, lời lẽ đe dọa, củng cố tinh thần cho đối tượng lái xe Lexus thì có thể xem xét vai trò đồng phạm giúp sức trong vụ án này.

"Bài học rút ra trong trường hợp xô xát, va chạm giao thông là chúng ta nên hòa giải hoặc tìm cơ quan pháp luật để giải quyết. Pháp luật sẽ xử lý trừng trị rất nghiêm các hành vi mang tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, hay ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Các nạn nhân trong vụ án tương tự, tốt nhất nên ở tư thế bảo vệ bản thân, nhất là những vùng trọng yếu liên quan sức khỏe, nếu có cơ hội thì nên dời khỏi hiện trường hoặc trình báo đến cơ quan pháp luật để giải quyết.

Không nên xô xát qua lại, tấn công, đánh bên kia, dù họ sai, đánh mình trước, như thế sẽ bị xem xét có hành vi gây rối trật tự công cộng tương tự như chính người đánh mình. Có lẽ rằng, bài học lớn nhất khi chúng ta nên có thái độ, hành vi, ứng xử, chuẩn mực, đạo đức khi tham gia giao thông văn minh, tôn trọng, tuân thủ các quy định pháp luật", luật sư Hùng chia sẻ.