Nhóm người khiêng quan tài diễu phố ở TPHCM bị xử lý thế nào?

Ngày 3/3, các cơ quan chức năng quận 1, TP HCM tiếp tục làm việc với nhóm người khiêng quan tài đi bộ trước chợ Bến Thành gây xôn xao dư luận.



Theo đó, Công an phường Bến Thành đã mời 9 người có liên quan về trụ sở để làm việc. Người đăng tải clip lên mạng xã hội được xác định là T.M.T. (SN 2002, trú tại đường Lê Quang Sung, phường 6, quận 6). Mục đích để quảng bá cho cửa hàng thời trang trên đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Trước đó, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 4 người "khiêng quan tài" đi qua nhiều tuyến đường trước khu vực chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM). Trong clip, 4 người mặc đồ đen, trên vai vác theo chiếc quan tài màu đen với dòng chữ "Die Everyday" đi bộ dưới lòng đường, có lúc nhóm này đi song song với các phương tiện đang di chuyển, khiến người dân bức xúc.

Nhóm 4 người khiêng quan tài đi bộ trước chợ Bến Thành

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, hành vi khiêng quan tài diễu phố mà không phải là một nghi lễ an táng thông thường thì đó là hành vi gây rối trật tự công cộng, là hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vậy, tùy thuộc vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo phản ánh từ phía cơ quan chức năng và trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy, có 4 thanh niên mặc đồ đen, trùm đầu, mang khẩu trang, khiêng quan tài có viết chữ trắng đi nhiều vòng trước khu vực chợ Bến Thành, quận 1. Không chỉ đi bộ trong khuôn viên trước chợ Bến Thành, nhóm này còn khiêng quan tài di chuyển dưới lòng đường gây cản trở, mất an toàn giao thông.

Hành vi của khiêng quan tài diễu phố của 4 người đàn ông trên không chỉ gây ra hình ảnh phản cảm, có thể gây ra lo lắng, sợ hãi cho nhiều người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra…Đây còn là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm luật trật tự an toàn giao thông được bộ khi đi bộ dưới lòng đường và gây mất an ninh trật tự, gây rối trật tự công cộng.

Theo phong tục tập quán của người Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, quan tài là cái để đựng thi thể người chết khi an táng. Người khiêng quan tài là để di chuyển thi thể người chết từ nơi tổ chức tang lễ đến nơi an táng (có thể là hoả táng hoặc địa táng). Quan tài không giống như các vật dụng khác, khi mọi người nhìn thấy quan tài là đều có cảm giác mất mát, buồn, thậm chí sợ. Sử dụng quan tài không nhằm mục đích an táng người chết mà là mục đích gây sợ hãi, ám ảnh, bất an cho người khác thì đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Với những thông tin sự việc như trên, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ danh tính của 4 người đàn ông này và những người khác có liên quan, làm rõ động cơ mục đích của những người này và đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội để xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật quảng cáo cũng quy định hành vi quảng cáo không được làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, đe dọa xâm phạm đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân. Bởi vậy, trong trường hợp những người này có quảng cáo quan tài hay quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ gì nữa thì hành vi này cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 8, Luật quảng cáo quy định các hành vi bị cấm trong quảng cáo, trong đó cấm hành vi: “Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.”. “Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.”.

Trường hợp hành vi được xác định là gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 318 bộ luật hình sự với hình phạt có bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp hành vi chưa đến mức được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì những người này cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Thời gian qua, không ít những hành vi gây rối trật tự công cộng như điều khiển xe mô tô phân khối lớn với tư thế phản cảm nơi công cộng, dừng xe trên đường cao tốc để chụp ảnh, đốt pháo trên đường cao tốc, đi xe lạng lách đánh võng, đánh nhau nơi công cộng… Tất cả những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động của con người nơi công cộng, ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức hoặc đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự nhân phẩm của người khác nơi công cộng thì đều được xác định là hành vi gây rối trật tự công cộng, tùy thuộc vào tính chất mức độ vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an yêu cầu mở nắp quan tài khám nghiệm tử thi ở Bình Thuận: