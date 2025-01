Nghệ An: Đối tượng trốn nã hơn 20 năm sa lưới

Ngày 21/1, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã Ngô Thế Anh (SN 1982), trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ. Đây là đối tượng bị truy nã 23 năm về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Ngô Thế Anh tại cơ quan Công an.