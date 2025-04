Nam thanh niên tông nữ công nhân môi trường tử vong khai gì?

Liên quan tới vụ tông nữ công nhân môi trường tử vong, ngày 21/4, Công an phường Láng Thượng đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2006, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hiện ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội). Được biết Nguyễn Đức Anh đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội...

Nguyễn Đức Anh tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đức Anh khai nhận: Tối 20/4, đối tượng đã ngồi uống rượu với nhóm bạn tại phố Nguyễn Văn Tuyết, quận Đống Đa. Sau khi say rượu cả nhóm đi về phòng trọ ngủ. Tuy nhiên, Đức Anh đã lấy xe máy của bạn để đi ra ngoài, gây tai nạn cho nữ công nhân vệ sinh môi trường. Sau khi gây ra sự việc, thấy nữ công nhân vệ sinh nằm bất động trên đường, Đức Anh bỏ trốn khỏi hiện trường và về phòng trọ để ngủ.

Bước đầu cơ quan công an xác định Nguyễn Đức Anh chưa có giấy phép lái xe máy. Cơ quan công an đã thu giữ chiếc xe máy Honda Wave, là phương tiện Nguyễn Đức Anh điều khiển gây tai nạn.

Trước đó, khoảng 0h30 rạng sáng 21/4, nữ công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, chi nhánh Đống Đa (Urenco 4) đang làm việc tại khu vực phố Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, bất ngờ bị một nam giới điều khiển xe máy đâm trúng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo một số người dân tại hiện trường, vào thời điểm đó, khi nữ công nhân đang vệ sinh đường phố thì bị một nam thanh niên cởi trần, điều khiển xe máy Honda Wave không đội mũ bảo hiểm đâm trúng. Nạn nhân ngã xuống đường, bất tỉnh. Chứng kiến sự việc, người dân đã ngay lập tức thông báo 115 để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Người đàn ông điều khiển xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến 8h sáng 21/4, do vết thương quá nặng, nữ công nhân vệ sinh môi trường đã tử vong tại bệnh viện. Nữ công nhân vệ sinh môi trường bị nạn là chị Lã Hải Y (SN 1972, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa). Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Láng Thượng đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, truy xét, truy tìm người gây tai nạn bỏ trốn.