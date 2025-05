Mâu thuẫn mua bán dâm, tài xế xe tải sát hại chủ quán cafe

Tối 4/5, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Triều (47 tuổi, thường trú ấp 3, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra vì liên quan đến vụ sát hại nữ chủ quán cà phê trên địa bàn TP. Mỹ Tho.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, ngày 3/5, hàng xóm gần quán cafe D.X. trên đường Phạm Hùng (ấp 3, xã Trung An) không thấy chị N.T.D. (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang) mở cửa quán để bán. Đến khoảng 18h15 cùng ngày, chị H.T.H.M. (45 tuổi, ngụ xã Trung An) đến quán để tìm chị D. thì tá hoả phát hiện thi thể chị D. nằm trên nệm, trên người không mặc quần áo, cơ thể được che lại bằng tấm khăn và mền, nên đã trình báo cơ quan công an.

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Triều tại cơ quan Công an.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã phân công lực lượng tiến hành xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 13h ngày 4/5, cơ quan Công an đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hoàng Triều khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn phường 10, TP Mỹ Tho.

Hiện trường vụ án mạng.

Tại cơ quan Công an, Triều khai nhận là tài xế xe tải, đang thuê trọ tại phường 10, TP Mỹ Tho. Ngày 3/5, sau khi uống rượu, Triều đến quán cà phê của chị D. mua dâm. Tại đây, đối tượng này đã xảy ra mâu thuẫn với nữ chủ quán trong việc mua bán dâm.

Do bức xúc nhất thời, sẵn có hơi men trong người, Triều đã đánh người phụ nữ này tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường cho đến lúc bị bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

