Làm rõ vụ hàng tấn bánh kẹo đổ bỏ tại bãi rác La Phù

Theo phản ánh của một số cơ quan báo chí, chiều 5/2, tại bãi rác trên đường Đồng Tiến (xã La Phù, huyện Hoài Đức), bánh kẹo được đổ thành đống cùng với rác thải. Hàng tấn bánh kẹo, đồ ăn nhanh bị vứt bỏ, chất cao "như núi" thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Công an huyện Hoài Đức đã vào cuộc, phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, xử lý.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bánh kẹo được đổ thành "núi" trong một bãi rác thuộc Khu công nghiệp La Phù (xã La Phù). Hình ảnh cho thấy bánh kẹo, đồ ăn nhanh được đổ trong bãi rác có nhiều loại khác nhau, đa phần đều còn nguyên trong hộp. Điều đáng nói, rất nhiều sản phẩm bánh quy còn đóng nguyên thùng, có in cả chữ Việt Nam và Trung Quốc phía bên ngoài thùng. Cùng với đó là một số loại nước uống đóng chai. Ước tính, khối lượng bánh kẹo đổ tại bãi rác này lên đến hàng tấn.

Dư luận cho rằng, có thể là hàng hóa nhập lậu, hàng hết hạn sử dụng bị chủ hàng bỏ đi.

Bãi rác bánh kẹo tại xã La Phù trước khi được thu dọn (Ảnh tienphong.vn)

Báo Lao động Thủ đô đưa tin, lãnh đạo huyện Hoài Đức đã yêu cầu lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh, làm rõ đối tượng cũng như nguồn gốc số bánh kẹo đổ tại bãi rác trên địa bàn xã La Phù.

"Quan điểm của chúng tôi là xử lý triệt để, đến cùng vụ việc này", vị lãnh đạo huyện Hoài Đức khẳng định.

Đồng thời, huyện yêu cầu UBND xã La Phù phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng vận chuyển số rác tại bãi trên đến nơi tập kết, xử lý theo quy định.

Các loại bánh kẹo có bao bì chữ Trung Quốc. (Ảnh: Kinh tế & Đô thị)

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Sở đã giao lực lượng quản lý thị trường vào cuộc cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị để có hướng xử lý phù hợp.

Báo Tiền Phong thông tin, về bãi rác bánh kẹo khổng lồ tại La Phù, ông Vương Bá Dũng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, trước Tết Nguyên đán, thực hiện chỉ đạo của thành phố và huyện Hoài Đức, Đội Quản lý thị trường số 24 đã phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh về thực phẩm tại xã La Phù. Trong đó, lực lượng chức năng tập trung làm rõ nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, thương hiệu, hạn sử dụng... của sản phẩm.

"Có thể chúng tôi làm rát quá, các sản phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc hết hạn sử dụng không thể lưu thông trên thị trường được nên chủ hàng lén đổ bỏ", ông Dũng chia sẻ.

Cũng theo báo cáo của Đội Quản lý thị trường số 24, từ ngày 19/12/2024 đến ngày 6/2, đã có 19 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm tại xã La Phù bị xử lý. Trong đó, 18 cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền phạt là 992 triệu đồng; 1 vụ chuyển cơ quan điều tra do vi phạm nghiêm trọng là sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng buộc tiêu hủy số hàng hóa trị giá hơn 300 triệu đồng, gồm bánh kẹo, nho sấy, khoai lang dẻo, trà sữa... nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài bánh kẹo, xúc xích cũng được đổ rất nhiều trong bãi rác thuộc xã La Phù (Ảnh: T.Sơn/ tuoitre.vn)

Báo SKĐS cũng thông tin, ngày 6/2, ông Nguyễn Duy Giang - Chủ tịch UBND xã La Phù cho biết, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Cùng với đó, trong sáng nay địa phương đang cho hai máy xúc dọn dẹp hiện trường và thuê một đơn vị có đủ điều kiện để chuyển số lượng rác thải này đưa lên bãi rác của thành phố là bãi Xuân Sơn và Nam Sơn.

Theo dự kiến, công tác dọn dẹp rác thải gồm bánh kẹo, thực thẩm... tập kết trên đường Đồng Tiến sẽ thực hiện xong trong tuần này.

"Núi" bánh kẹo được đổ trong bãi rác thuộc Khu công nghiệp La Phù (xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội) - Ảnh: T.Sơn/tuoitre.vn

Về nguồn gốc hàng hóa, lãnh đạo xã La Phù cho biết Công an xã đang phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra, xác minh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, kinh doanh hàng hóa trên địa bàn. "UBND xã đã giao Công an xã trích xuất camera an ninh. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ có thông tin cụ thể", ông Giang cho hay.