Hải Dương: Tăng trưởng kinh tế năm 2024 đứng thứ 6 cả nước

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 tại kỳ họp 28, HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu cho biết, năm 2024, tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, dự kiến vượt và đạt 13/15 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu

Tăng trưởng kinh tế của Hải Dương ước đạt 10,2%

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu , năm 2024, Hải Dương bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động phức tạp. Tỉnh cũng gánh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3, gây thiệt hại rộng khắp cả về người và tài sản.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh trong triển khai thực hiện “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, các cấp, các ngành trong tỉnh Hải Dương đã thực hiện quyết liệt, nỗ lực hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu và khối lượng công việc lớn.

Có 6 điểm nổi bật nhất là tăng trưởng kinh tế đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, ước tăng 10,2% (vượt mục tiêu tăng trên 9%), hoàn thành vượt 46,7% dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024; Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là công trình giao thông trọng điểm, quan trọng kết nối liên vùng hoàn thành mở rộng không gian phát triển mới; hoàn thiện hạ tầng đô thị thị xã Kinh Môn đã được công nhận là đô thị loại III; Quyết liệt thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân các nguồn vốn đầu tư;

Kịp thời ban hành thực hiện nhiều chính sách về an sinh xã hội; hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên; Chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả cơn bão số 03; Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, được giữ vững.

Cụ thể, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 212.386 tỷ đồng, tăng gần 1,13 lần so với năm 2023. Tăng trưởng cả năm ước đạt trên 10,2% (cao hơn trung bình của cả nước là 7% và vượt mục tiêu đặt ra là tăng trên 9%, đứng thứ 6/63 tỉnh thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2023). Cơ cấu nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực (khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ còn 8,3%; khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 91,7%%).

Các lĩnh vực chủ yếu đều tăng trưởng so với năm 2023, cụ thể: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 22.934 tỷ đồng, tăng 1,9 %; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 387.871 tỷ đồng, tăng 14,8 %; giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 24.371 tỷ đồng, tăng 10,73%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 54.664 tỷ đồng, tăng 8%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 10,3 tỷ USD tăng 8,6%, nhập khẩu đạt 8,3 tỷ USD tăng 10,4%; ngành du lịch đón và phục vụ trên 2,5 triệu lượt khách tăng 41,4%, doanh thu 1.222,6 tỷ đồng, tăng 41,9%.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 28.813 tỷ đồng, tăng 46,7% so với dự toán; tổng chi ngân sách ước đạt 26.392 tỷ đồng, tăng 44,7% so với dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 64.360 tỷ đồng, tăng 12,1%. Thu hút đầu tư trong nước đạt kết quả tích cực (ước tổng vốn đăng ký khoảng 11.489 tỷ đồng tăng gấp 1,2 lần); thu hút đầu tư nước ngoài đạt 718,1 triệu USD; thành lập mới 2.000 doanh nghiệp, tăng 6,2%.

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị tiếp tục được chú trọng và thu được nhiều kết quả tích cực. Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa, xã hội của Hải Dương đạt được nhiều kết quả; Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; Các lĩnh vực khoa học, công nghệ và quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số đạt nhiều kết quả quan trọng…

15 nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025

Xác định, năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, lấy ổn định làm tiền đề cho phát triển và phát triển để làm cơ sở cho ổn định; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025,UBND tỉnh Hải Dương đã xây dựng 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, UBND tỉnh Hải Dương xác định thực hiện tốt 15 nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, tổ chức rà soát, lập và điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành phù hợp với quy hoạch tỉnh đã phê duyệt. Trình thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Khu kinh tế chuyên biệt tỉnh Hải Dương.

Cải thiện mạnh mẽ và thực chất môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo sự phát triển bứt phá, nhanh và bền vững trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Điều hành ngân sách linh hoạt, chủ động, bảo đảm các khoản chi thiết yếu, chi đầu tư phát triển tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện đầy đủ các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và hỗ trợ cho các đối tượng nộp thuế, bảo đảm nuôi dưỡng và tạo nguồn tăng thu ngân sách nhà nước.

Tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối vùng, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu; khai thác hiệu quả không gian phát triển mới.

Xây dựng và hoàn thiện mạng lưới giáo dục và đào tạo phù hợp, gắn với thực hiện tốt mục tiêu xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở. Tập trung đầu tư mạng lưới y tế dự phòng, bảo đảm đủ năng lực dự báo,giám sát và phát hiện dịch bệnh sớm; khống chế kịp thời, có hiệu quả các dịch bệnh, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng.

Thực hiện hiệu quả Chương trình phát huy giá trị văn hoá Xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; Tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; Thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh, thực hiện tốt quyền trẻ em.

Triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2025 bảo đảm 100% kế hoạch; Thực hiện hoàn thành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về chuyển đổi số; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Đẩy mạnh hơn nữa công tác rà roát, cắt giảm thủ tục hành chính theo thẩm quyền, thực hiện sắp xếp giảm 52 đơn vị sự nghiệp công lập và triển khai thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy theo kế hoạch của trung ương;

Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các nội dung hợp tác, liên kết theo các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô Hà Nội và trong cả nước; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục tăng cường tiềm lực, củng cố quốc phòng, an ninh; Tiếp tục phát huy tính chủ động, sâu sát, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025.