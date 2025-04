Hà Nội: 8 quận, huyện công bố tên gọi dự kiến phường, xã mới

Cụ thể: Quận Hoàn Kiếm sẽ thành lập 2 đơn vị hành chính cơ sở gồm Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Trong đó, đơn vị hành chính Hoàn Kiếm có diện tích tự nhiên 1,93km², quy mô dân số 71.280 người. Địa giới hành chính gồm toàn bộ diện tích và dân số của các phường: Hàng Mã, Hàng Bồ, Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Gai, Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đồng Xuân, Tràng Tiền, Cửa Đông, Hàng Bông, Hàng Trống (Hoàn Kiếm); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Cửa Nam (Hoàn Kiếm), Điện Biên (Ba Đình).

Quận Hoàn Kiếm sẽ thành lập 2 đơn vị hành chính cơ sở gồm: Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Ảnh: UBND quận Hoàn Kiếm.

Đơn vị hành chính cơ sở Cửa Nam, diện tích tự nhiên là 1,65km²; quy mô dân số 65.667 người. Địa giới hành chính bao gồm toàn bộ diện tích và dân số của các phường: Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền (Hoàn Kiếm); Phạm Đình Hổ, Nguyễn Du (Hai Bà Trưng).

Riêng hai phường Chương Dương và Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) dự kiến sẽ sáp nhập với các đơn vị hành chính cấp xã của các quận khác để hình thành đơn vị hành chính cấp xã mới.

Quận Tây Hồ dự kiến sắp xếp thành phường Tây Hồ và phường Phú Thượng.

Quận Tây Hồ có 8 phường gồm: Bưởi, Thụy Khê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La, Phú Thượng.

Quận Tây Hồ dự kiến sắp xếp thành phường Tây Hồ và phường Phú Thượng.

Dự kiến sắp xếp thành phường Tây Hồ và phường Phú Thượng.

Một số phường khu vực dọc sông Hồng dự kiến được sáp nhập với một số phường của quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Long Biên để thành lập phường Hồng Hà.

Quận Bắc Từ Liêm có 13 đơn vị hành chính cấp xã gồm Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đức Thắng, Đông Ngạc, Thụy Phương, Liên Mạc, Thượng Cát, Tây Tựu, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo.

Dự kiến sắp xếp thành 5 phường gồm Bắc Từ Liêm 1 (phường Tây Tựu), Bắc Từ Liêm 2 (phường Phú Diễn), Bắc Từ Liêm 3 (phường Xuân Đỉnh), Bắc Từ Liêm 4 (phường Đông Ngạc), Bắc Từ Liêm 5 (phường Thượng Cát).

Quận Nam Từ Liêm dự kiến sắp xếp 10 phường hiện tại thành 4 phường gồm Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ và Xuân Phương.

Quận Thanh Xuân dự kiến sắp xếp 11 phường thành 3 phường gồm Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt.

Huyện Mỹ Đức có 20 xã, thị trấn, gồm Đồng Tâm, Thượng Lâm, Phúc Lâm, Tuy Lai, Mỹ Xuyên, An Mỹ, Hồng Sơn, Lê Thanh, Xuy Xá, Phùng Xá, Hợp Tiến, Đại Nghĩa, Hợp Thanh, An Phú, Đại Hưng, Phù Lưu Tế, Hương Sơn, An Tiến, Hùng Tiến, Vạn Tín.

Dự kiến sắp xếp thành 4 xã Phúc Sơn, xã Hồng Sơn, xã Mỹ Đức, xã Hương Sơn.

Huyện Mê Linh có 17 đơn vị cấp xã gồm Chi Đông, Quang Minh và 15 xã: Chu Phan, Đại Thịnh, Hoàng Kim, Kim Hoa, Liên Mạc, Mê Linh, Tam Đồng, Thạch Đà, Thanh Lâm, Tiền Phong, Tiến Thắng, Tiến Thịnh, Tráng Việt, Tự Lập, Văn Khê.

Dự kiến sắp xếp thành 4 xã gồm Mê Linh, Quang Minh, Yên Lãng, Tiến Thắng.

Huyện Phúc Thọ dự kiến sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp xã thành 3 xã gồm Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn.