Gia Lai: Tạm giữ thầy giáo có hành vi dâm ô nhiều học sinh

Giáo viên này là Tổng phụ trách Đội ở Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (xã Ayun Hạ). Lộc Quang Lý bị tạm giữ vì có hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương. Ảnh VN

Theo phản ảnh của phụ huynh, năm học 2024-2025, Lộc Quang Lý đã có những hành vi âu yếm quá mức, sàm sỡ, sờ vào vùng kín của nhiều học sinh nữ tại nhà trường. Một số em học sinh đã kể lại sự việc, nên phụ huynh phản ánh đến Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương và cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ayun Hạ phối hợp cùng Tổ điều tra khu vực 3 ( Công an tỉnh Gia Lai ) xác minh các bên liên quan để làm rõ. Làm việc với cơ quan Công an, giáo viên này thừa nhận có những hành vi trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điểu tra làm rõ vụ việc.