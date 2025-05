Công an Quảng Ninh bắt giữ 2 đối tượng xâm phạm mồ mả, hài cốt

Ngày 6/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hồi 13h30 ngày 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được thông tin trao đổi của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị hỗ trợ, phối hợp xác minh, truy bắt 2 đối tượng người Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” tại Thanh Hóa, đang trên đường bỏ trốn ra thành phố Móng Cái để xuất cảnh sang Trung Quốc.

Hai đối tượng Trung Quốc bị bắt giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trao đổi và nghiên cứu các tài liệu có liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến 14h15 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe taxi mang BKS 36H-098.31 phát hiện bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc: Deng Zhui, sinh năm 1984, số hộ chiếu: EN7117797; Shen Jiangyang, sinh năm 1982, số hộ chiếu EK0544073, đều trú tại: Quảng Tây, Trung Quốc.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm thủ tục bàn giao 2 đối tượng trên cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.