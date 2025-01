Chuyển đổi số, cây ATM hiếm hoi ở Hà Nội đông đúc ngày cận Tết

Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm nay, đa phần các cây ATM của loạt ngân hàng lớn không còn tình trạng xếp hàng đợi tới lượt rút như nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, lác đác ở một số cây rút tiền vẫn có cảnh người dân rút tiền mặt để chi tiêu Tết nhưng không còn quá nhiều cảnh phải xếp hàng dài để chờ đến lượt. Có thể thấy, xu hướng thanh toán bằng các ứng dụng ngân hàng số, ví điện tử, thẻ vật lý hay phi vật lý, quét mã QR... giúp người dân thuận tiện hơn, có thể giao dịch bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu. Chị Huyền Anh (Hà Nội) chia sẻ, trước kia cứ mỗi khi Tết đến, chị thường phải rút trước một khoản tiền để đảm bảo chi tiêu dịp Tết thì hiện nay, với việc thanh toán online, mua sắm không cần tiền mặt trở nên ngày càng phổ biến thì ngay cả khi về quê hay đi du lịch xa nhưng nay nhờ các ngân hàng số, chị không còn gặp vướng mắc trong thanh toán dù không cầm theo tiền mặt. Báo Dân Việt từng dẫn chứng, các giao dịch trên ATM, năm 2024 tiếp tục ghi nhận đà sụt giảm liên tiếp. Giao dịch trên ATM được xử lý qua hệ thống NAPAS tiếp tục giảm 19,5% về số lượng và 19,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Đến nay, tỷ trọng giao dịch ATM chỉ chiếm 2,63% tổng giao dịch qua hệ thống NAPAS. Dù chưa có con số thống kê chính thức nhưng thời điểm cuối năm, lượng giao dịch tăng cao cả về số lượng và giá trị do người dân thực hiện nhiều hoạt động mua bán, trao đổi, đi lại... ; doanh nghiệp chi trả lương thưởng, thù lao,... Điều này khiến cho việc thanh toán qua ứng dụng cũng gặp không ít trục trặc. Cuối tháng 12/2024 Ngân hàng Nhà Nước đã có Văn bản số 10182/NHNN-TT yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc cơ quan này, các tổ chức tín dụng, Napas và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán... triển khai các biện pháp để đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt. NHNN đề nghị các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý rủi ro, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gian lận trong hoạt động thanh toán. Các ngân hàng thương mại cũng được yêu cầu chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM phù hợp với từng địa bàn, khu vực; giám sát chặt chẽ để phát hiện và tiếp quỹ kịp thời; xử lý, ứng phó kịp thời các sự cố, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến giao dịch thanh toán rút tiền của người dân. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng khuyến cáo, trước khi thực hiện giao dịch, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản người nhận để tránh chuyển nhầm tiền; phải luôn bảo mật thông tin cá nhân và mật khẩu khi giao dịch trực tuyến, tránh truy cập vào các đường link lạ hoặc cung cấp thông tin cho người khác; không chia sẻ thông tin cá nhân và mật khẩu với bất kỳ ai, kể cả người thân. Mời quý độc giả xem video: Sốc: Cây ATM phun tiền như mưa dưới chân người đàn ông.

Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm nay, đa phần các cây ATM của loạt ngân hàng lớn không còn tình trạng xếp hàng đợi tới lượt rút như nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, lác đác ở một số cây rút tiền vẫn có cảnh người dân rút tiền mặt để chi tiêu Tết nhưng không còn quá nhiều cảnh phải xếp hàng dài để chờ đến lượt. Có thể thấy, xu hướng thanh toán bằng các ứng dụng ngân hàng số, ví điện tử, thẻ vật lý hay phi vật lý, quét mã QR... giúp người dân thuận tiện hơn, có thể giao dịch bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu. Chị Huyền Anh (Hà Nội) chia sẻ, trước kia cứ mỗi khi Tết đến, chị thường phải rút trước một khoản tiền để đảm bảo chi tiêu dịp Tết thì hiện nay, với việc thanh toán online , mua sắm không cần tiền mặt trở nên ngày càng phổ biến thì ngay cả khi về quê hay đi du lịch xa nhưng nay nhờ các ngân hàng số, chị không còn gặp vướng mắc trong thanh toán dù không cầm theo tiền mặt. Báo Dân Việt từng dẫn chứng, các giao dịch trên ATM, năm 2024 tiếp tục ghi nhận đà sụt giảm liên tiếp. Giao dịch trên ATM được xử lý qua hệ thống NAPAS tiếp tục giảm 19,5% về số lượng và 19,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Đến nay, tỷ trọng giao dịch ATM chỉ chiếm 2,63% tổng giao dịch qua hệ thống NAPAS. Dù chưa có con số thống kê chính thức nhưng thời điểm cuối năm, lượng giao dịch tăng cao cả về số lượng và giá trị do người dân thực hiện nhiều hoạt động mua bán, trao đổi, đi lại... ; doanh nghiệp chi trả lương thưởng, thù lao,... Điều này khiến cho việc thanh toán qua ứng dụng cũng gặp không ít trục trặc. Cuối tháng 12/2024 Ngân hàng Nhà Nước đã có Văn bản số 10182/NHNN-TT yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc cơ quan này, các tổ chức tín dụng, Napas và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán... triển khai các biện pháp để đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt. NHNN đề nghị các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý rủi ro, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gian lận trong hoạt động thanh toán. Các ngân hàng thương mại cũng được yêu cầu chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM phù hợp với từng địa bàn, khu vực; giám sát chặt chẽ để phát hiện và tiếp quỹ kịp thời; xử lý, ứng phó kịp thời các sự cố, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến giao dịch thanh toán rút tiền của người dân. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng khuyến cáo, trước khi thực hiện giao dịch, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản người nhận để tránh chuyển nhầm tiền; phải luôn bảo mật thông tin cá nhân và mật khẩu khi giao dịch trực tuyến, tránh truy cập vào các đường link lạ hoặc cung cấp thông tin cho người khác; không chia sẻ thông tin cá nhân và mật khẩu với bất kỳ ai, kể cả người thân. Mời quý độc giả xem video: Sốc: Cây ATM phun tiền như mưa dưới chân người đàn ông.