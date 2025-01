Chợ lá dong lớn nhất Hà Nội tấp nập người bán kẻ mua

Chợ Trần Quý Cáp (quận Đống Đa, Hà Nội) là chợ truyền thống chuyên bán lá dong lâu đời nhất Hà Nội. Tại đây, lá dong được bán quanh năm, nhưng thời điểm nhộn nhịp nhất là dịp cận Tết Nguyên đán, từ ngày 17 đến 29 tháng Chạp. Các cửa hàng bắt đầu mở bán từ 5h sáng đến tối muộn. Ghi nhận của PV, những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, chợ lá dong nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối muộn. Lá dong được nhập từ nhiều nơi đủ loại kích thước để phục vụ người tiêu dùng. Giá lá dong năm nay đắt hơn so với năm ngoái từ 40.000 - 80.000 đồng/bó 50 lá. Tuy nhiên, tiểu thương ở đây cho biết, năm nay còn không đủ lá để bán, sức mua mạnh hơn so với những năm trước. Một tiểu thương bán lá dong ở chợ Trần Quý Cáp hơn 10 năm cho biết, năm nay lá dong to và đẹp, lá xanh mướt nên người đến mua rất dễ chọn. "Năm nay chúng tôi bán hàng từ Rằm tháng Chạp, lượng người mua nhiều, có lúc hết cả lá để bán. Mỗi ngày cũng bán được hàng vạn lá dong với lạt", tiểu thương này chia sẻ. Lá dong năm nay to đẹp, xanh mướt nên được người tiêu dùng ưa chuộng, mỗi ngày mỗi sạp bán được hàng vạn lá. Bán kèm là lạt gói bánh với giá 10.000 - 15.000 đồng/bó. Những người mua lá dong về gói bánh thường chọn rất kỹ từng bó. Trên phố Trần Quý Cáp có khoảng 7-8 sạp hàng, kéo dài khoảng 50m với đủ các loại lá dong các nơi đổ về. >>> Mời độc giả xem thêm video Hơn 50 năm, chợ cá cảnh đêm… vẫn thức!

