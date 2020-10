Chân dung “hot girl” cầm đầu đường dây gái gọi liên tỉnh

Ngày 5/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa triệt phá đường dây gái gọi liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi. Theo đó, khoảng 21h ngày 3/10/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự; Phòng Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh và Công an thành phố Tuyên Quang phá đường dây gái gọi liên tỉnh. Trong đường dây này do Nguyễn Thị Lan, SN 1998, trú tại thôn Tân Tiến, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cầm đầu. Đối tượng Lan bị bắt giữ khi đang cùng 3 đối tượng thực hiện hành vi bán dâm tại Khách sạn Vân Anh thuộc tổ 9, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Lan là đối tượng chính trực tiếp môi giới, sau khi nhận tiền Lan trực tiếp bán dâm và điều gái đến bán dâm cho khách mua dâm tại địa chỉ do Lan sắp xếp. Ngày 3/10/2020 sau khi đi ăn nhậu và thỏa thuận với khách, Lan đã điều đã điều Nguyễn Thị Thu H, SN 2000, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Ngô Thị H, SN 1997, và Nguyễn Thị L, SN 1999, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cùng mình bán dâm cho khách tại địa chỉ trên. Thủ đoạn của Lan là thỏa thuận, ngã giá và trực tiếp thu tiền của khách mua dâm với giá cao, chọn gái bán dâm theo yêu cầu của khách để hưởng tiền chênh lệch. Mỗi lần môi giới Lan trả cho gái bán dâm số tiền thấp hơn nhiều so với số nhận của khách mua dâm. Hiện vụ bắt “hot girl” sinh năm 1998 cầm đầu đường dây gái gọi liên tỉnh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Lời khai của "tú bà" cầm đầu đường dây "gái gọi" sinh viên. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

