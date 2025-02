Bị chê điện thoại cũ, sát thủ nhí lập kế trả thù tàn độc

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối ngày 6/8/2012, tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, ông Phạm Văn Hồng (60 tuổi) và con rể đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng kêu cứu ngoài đường. Vội chạy ra, họ thấy một người đàn ông lảo đảo bước ra khỏi ô tô, cổ bê bết máu rồi đổ gục. Nạn nhân được người dân gọi xe cấp cứu chở vào trạm xá quân đội gần đó. Tuy nhiên, khi đến nơi, nạn nhân đã tử vong. (Hiện trường nơi nạn nhân bị sát hại) Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị một vết cắt ở cổ gây đứt động mạch chủ dẫn tới tử vong. Ngoài ra, nạn nhân còn bị đứt 2 ngón tay. Điều này cho thấy, nạn nhân có sự giằng co với hung thủ. Hung khí được xác định là chiếc liềm. Các nhân chứng cho biết, thời điểm nạn nhân kêu cứu thì phát hiện một bóng đen chạy vào rừng. Trời tối nên họ không nhận diện được. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn L. (SN 1973). Ngoài mở tiệm sửa chữa điện thoại di động ở quốc lộ 48, ông L. còn mua ô tô để chở khách. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chị gái ông L. cho biết, khoảng 17h cùng ngày, ông L. đến nhà chị ăn cơm. Chưa kịp ăn thì ông L. có khách gọi thuê xe đi xã Tân Thắng giá 350.000 đồng. Vợ ông L. kể, sau khi cất xe máy, nạn nhân lấy ô tô đi chở khách và nói sẽ về ăn cơm với cả nhà. Từ những thông tin trên, các trinh sát nhận định mấu chốt quan trọng của vụ án có thể bắt đầu từ cuộc gọi tới số máy của nạn nhân lúc 17h. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Không mấy khó khăn, các trinh sát đã lần ra được số điện thoại gọi đến vào thời gian trên là số 01648632xxx. Chủ nhân số điện thoại này là Phan Xuân Quang, thiếu niên bỏ học khi chưa hết lớp 8. Hàng ngày, ngoài việc chăn trâu, cắt cỏ phụ giúp bố mẹ, Quang đàn đúm với bạn bè, hay trộm cắp vặt nên đã nhiều lần xử phạt hành chính. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiếp tục xác minh, công an nắm được thông tin trước ngày xảy ra vụ án 1 tuần, Quang đến tiệm của ông L. bán 1 chiếc điện thoại. Trong lúc trao đổi, Quang và ông L. xảy ra mâu thuẫn. Bí mật theo dõi sinh hoạt hàng ngày của Quang, các trinh sát thấy người này vẫn tỏ ra bình thường, không thể hiện chút lo lắng hay biểu hiện gì khác thường. Quang vẫn đi cắt cỏ, chăn trâu và chơi bời cùng bạn bè. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhưng đến ngày 9/8/2012, Quang đột ngột “mất tích”. Ngày 10/8/2012, các trinh sát xác định được Quang đang trốn trong rừng nên một mặt tổ chức lực lượng vây bắt, một mặt thuyết phục gia đình liên lạc, kêu gọi Quang ra đầu thú. Tuy nhiên, qua trao đổi với gia đình, Quang cho biết không đầu thú, đồng thời yêu cầu mẹ đem tiền, quần áo và cơm đến. Trưa cùng ngày, bà Vũ Thị Hiền (mẹ Quang) gọi điện thoại hẹn gặp Quang tại Trường Tiểu học Quỳnh Châu B đưa áo quần, tiền. Quang vừa xuất hiện thì bị bắt giữ. Theo lời khai của Quang, đầu tháng 8/2012, Phan Văn Quang mang tới nhà ông L. điện thoại cũ để bán, nhưng bị ông L. chê “điện thoại rách, bán mất công”. Cay cú vì nghĩ ông L. xem thường mình, Quang nung nấu ý định giết ông L. cho bõ tức. Ngày 6/8/2012, Quang thủ sẵn một chiếc liềm trong người rồi điện thoại nhờ ông L. chở tới xã Tân Thắng. Đợi đến khi trời nhá nhem tối, đi qua đoạn đường vắng, Quang ngồi phía sau, dùng liềm cứa thật lực vào cổ ông L. Phát hiện ông L. đã chết, Quang mở cửa xe bỏ chạy. Sau này với hành vi phạm tội của mình đối tượng đã phải trả giá đắt trước pháp luật. Vụ án trên là bài học cho mỗi người, trong giao tiếp nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh gây thù chuốc oán để rồi chết thảm vì những lý do lãng xẹt. >>> Xem thêm video: Nữ DJ bị bạn trai sát hại trong tình trạng khỏa thân.

