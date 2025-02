Bắt tạm giam tài xế Lexus hành hung nam shipper ở Hà Nội

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Tống Anh Tuấn tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 10/2, Công an phường Yên Phụ tiếp nhận đơn trình báo của anh L.X.H (SN 1994, trú Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ - nhân viên giao hàng) về việc anh này bị hành hung. Theo trình báo, khoảng 12h30 ngày 10/2, anh H. bị 1 người đàn ông lái xe ô tô 5 chỗ hiệu Lexus dùng chân, tay, mũ bảo hiểm đánh gây thương tích tại trước cửa nhà số 41B ngách 50/310 Nghi Tàm, phường Yên Phụ.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy suốt quá trình bị hành hung, anh L.X.H chỉ “chịu trận” và không hề phản kháng. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ xác định người lái xe đánh anh L.X.H là Tống Anh Tuấn. Khoảng 14h ngày 11/2, Tống Anh Tuấn đã đến trụ sở Công an quận Tây Hồ đầu thú, khai nhận vi phạm của bản thân.

Nguyên nhân được làm rõ khi xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ nhưng đã phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến việc Tuấn đánh anh H bằng chân, tay, mũ bảo hiểm gây thương tích. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.