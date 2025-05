Bắt kẻ đánh người phụ nữ phải nhập viện ở Lâm Đồng

Ngày 5/5, thông tin từ Công an xã Gung Ré, huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan khống chế, bắt giữ đối tượng Hồ Phú Xuân (38 tuổi, trú tại thị trấn Di Linh) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích”.



Trước đó, chiều 29/4, bà Ka Dổi (49 tuổi, trú thôn Hàng Làng, xã Gung Ré) đang ở trong chòi canh cà phê thì bất ngờ bị một đối tượng dùng cành cây đánh liên tiếp vào đầu. Bị tấn công bất ngờ, bà Dổi hoảng sợ vừa tháo chạy vừa kêu cứu.

Đối tượng Hồ Phú Xuân bị lực lương chức năng khống chế, bắt giữ.

Nghe tiếng la hét, một số người dân chạy đến ứng cứu, nhưng đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, bà Dổi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, phải khâu gần 40 mũi.

Nhận được tin báo, Công an xã Gung Ré phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an xã Liên Đầm khẩn trương vào cuộc điều tra. Bằng nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Hồ Phú Xuân.

Đến khoảng 10h30’ ngày 4/5, lực lượng công an đã bắt giữ thành công Hồ Phú Xuân, khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Di Linh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công a tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

