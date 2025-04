Bắt đối tượng trộm cắp trốn truy nã từ miền Nam ra Hà Nội

Ngày 21/4, Công an phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tâm (SN 1994; HKTT: Quang Trung, Quy Nhơn, Bình Định).

Đối tượng Nguyễn Văn Tâm tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Lĩnh Nam phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn xuất hiện trên địa bàn. Qua xác minh, đây là đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tâm. Theo hồ sơ, ngày 10/6/2022, Tâm bị cơ quan CSĐT Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định truy nã về tội Trộm cắp tài sản. Khoảng 7h ngày 20/4/2025, tại khu vực gầm cầu Thanh Trì, Công an phường Lĩnh Nam đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Tâm.

Tại cơ quan Công an, Tâm khai nhận vào tháng 11/2021, đối tượng xin vào làm nhân viên của nhà máy nước đá Thành Đạt ở phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Quá trình làm việc tại đây Tâm đã trộm cắp chiếc xe máy CUP 50 và khoảng 3 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, Tâm bỏ trốn vào trong TP HCM. Biết mình đang bị truy nã , đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành từ Nam ra Bắc nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Hiện Công an phường Lĩnh Nam đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.