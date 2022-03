Án nào dành cho 2 bố con chém người kinh hoàng ở Bắc Giang?

Ngày 8/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra làm rõ vụ 2 bố con chém người nhập viện do mâu thuẫn xảy ra tại phường Trần Phú, TP Bắc Giang. Trước đó, do mâu thuẫn, khoảng 21h20 ngày 6/3, Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959, trú TP Bắc Giang) cùng con trai là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986) đến nơi ở của chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1986, trú phường Trần Phú, TP Bắc Giang). Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Lương Văn Quyền (là bạn chị Hậu), sau đó anh Quyền bị Hoàn, Hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, diễn biến sự việc thể hiện qua clip cho thấy hai người đàn ông đã sử dụng khung khí nguy hiểm là dao nhọn để đâm chém người khác khiến nhiều người hoảng loạn sợ hãi. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ mục đích thực hiện hành vi, làm rõ diễn biến hành vi như vậy có thể dẫn đến chết người hay không để quyết định xử lý về tội cố ý gây thương tích hay tội giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (trái) và Nguyễn Văn Hiệp.

Theo luật sư Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hai nghi phạm sử dụng dao với mục đích gì, làm rõ diễn biến hành vi, những vị trí mà hai người này chém vào người bị hại, tư thế của người bị hại, khả năng chống cự của người bị hại như thế nào đồng thời làm rõ hậu quả đã gây ra đối với người bị hại để làm căn cứ xử lý, xác định tội danh.

"Trong trường hợp có căn cứ cho thấy hai người này có mục đích giết người, sử dụng dao để chém vào nạn nhân liên tiếp nhiều nhát với mục đích là sát hại nạn nhân, nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời hoặc không có mục đích sát hại nạn nhân nhưng đã dùng dao chém vào những vùng trọng yếu (như vùng đầu, cổ, ngực, lưng và những vùng trọng yếu khác trên người nạn nhân), nhận thức được rằng hành vi có thể dẫn đến nạn nhân thiệt mạng nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi chém người, bỏ mặc hậu quả nạn nhân có thể tử vong thì trong trường hợp này cũng sẽ xử lý hình sự về tội giết người theo Điều 123 bộ luật hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trường hợp nạn nhân không chết thì mức hình phạt cũng có thể đến 20 năm tù", luật sư Cường nói.

Hình ảnh vụ việc được camera ghi lại.

Luật sư Cường cho biết thêm, trong trường hợp cơ quan điều tra không chứng minh được động cơ mục đích của hành vi là để giết người, những vết thương cũng cho thấy với vị trí chém như vậy không thể dẫn đến chết người thì sẽ không khởi tố về tội giết người nhưng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố Ý gây thương tích theo điều 134 bộ luật hình sự, mức chế tài đối với tội danh này sẽ phụ thuộc vào tính chất của vụ án, phụ thuộc vào mức độ tổn thương cơ thể của nạn nhân và các yếu tố khác theo quy định của pháp luật.

"Dù là xử lý về tội cố Ý gây thương tích hay tội giết người thì người gây ra thương tích cho nạn nhân cũng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nạn nhân bao gồm chi phí cứu chữa, tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút, tiền công người chăm sóc và khoản tiền bồi dưỡng sức khỏe, tổn thất về tinh thần. Hai bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vụ việc này xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt nhưng hai đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm để gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân bởi vậy hành vi này được xác định là có tính chất côn đồ. Hành vi xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, do ích kỷ và thái độ coi thường pháp luật mà thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân. Đây là tính chất nghiêm trọng của sự việc, căn cứ vào tính chất của sự việc và cơ quan tiến hành tố tụng sẽ có quy trình thủ tục áp dụng pháp luật để có chế tài phù hợp", luật sư Cường cho hay.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường chia sẻ, chỉ vì bực tức, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác mà sẵn sàng sử dụng dao để gây thương tích cho nạn nhân, sau khi thực hiện xong hành vi thì những người này sẽ rất sợ hãi bởi sẽ phải đối mặt với chế tài của pháp luật. Hậu quả của cơn nóng giận bao giờ cũng nghiêm trọng hơn nguyên nhân, hành vi xuất phát từ đạo đức, văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, khả năng kiểm soát hành vi.

Bởi vậy những vụ án như thế này sẽ là bài học cho những người coi trọng lợi ích của mình, xem thường lợi ích của người khác hoặc là đề cao cá nhân mình mà xem nhẹ người khác, coi trọng cái tôi của bản thân mình mà coi thường người khác. Tất cả những hành vi xem thường người khác, coi thường pháp luật, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác đều phải trả giá đắt trước pháp luật. Đây sẽ là bài học cho những ai thiếu kiểm soát hành vi, thiếu Ý thức chấp hành pháp luật và coi thường những người xung quanh.

Hiện vụ 2 bố con vác dao chém người nhập viện ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.