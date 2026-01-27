Hà Nội

Vỏ sò 6.000 năm tiết lộ giai điệu đầu tiên của nhân loại

Kho tri thức

Vỏ sò 6.000 năm tiết lộ giai điệu đầu tiên của nhân loại

Các nhà khảo cổ Tây Ban Nha đã tìm thấy 8 chiếc "kèn" từ vỏ sò biển khoảng 6.000 năm tuổi. Chúng có thể từng chơi những giai điệu đầu tiên của nhân loại.

Theo nghiên cứu của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Barcelona (Tây Ban Nha), kết quả phân tích của 12 vỏ sò khổng lồ thuộc loài Charonia lampas cho thấy chúng có thể là những chiếc "kèn" cổ xưa.
Những vỏ sò trên được khai quật từ các khu định cư và mỏ thời kỳ Neolithic ở vùng Catalonia, Tây Ban Nha. Chúng có niên đại từ cuối thiên niên kỷ thứ 5 đến đầu thiên niên kỷ thứ 4 trước Công nguyên.
Thành viên của nhóm nghiên cứu ở Đại học Barcelona, giáo sư Margarita Díaz-Andreu cho biết: "Phần chóp của các vỏ ốc này đã bị loại bỏ, khiến một số nhà nghiên cứu cho rằng chúng có thể từng được dùng như nhạc cụ".
Nhóm nghiên cứu đã công bố kết quả thí nghiệm cho thấy 8 chiếc vỏ sò vẫn phát tiếng tốt. Khi thổi, chúng tạo ra âm thanh mạnh, có thể truyền đi xa.
Vị trí tìm thấy những vỏ sò trên bao gồm ở các làng nông nghiệp, khu mỏ khai thác khoáng vật variscite và hầm mỏ cũ. Điều này càng củng cố giả thuyết chúng được người xưa sử dụng để điều phối công việc, thông báo hoặc tập hợp cộng đồng.
Qua các phân tích và kiểm tra, nhóm nghiên cứu đi đến kết luận 8 vỏ sò trên được sử dụng vào 2 mục đích chính.
Đầu tiên là người xưa sử dụng chúng để liên lạc ở khoảng cách lớn giữa các cộng đồng. Hai là được dùng để giải trí, chơi nhạc hoặc sử dụng trong nghi lễ âm nhạc ở cộng đồng thời tiền sử.
Khám phá mới về những vỏ sò khoảng 6.000 năm tuổi trên đã làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về đời sống vật chất và tinh thần của con người thời tiền sử.
Bên cạnh công cụ lao động, họ đã biết sử dụng những thứ sẵn có để tạo ra âm thanh có chủ đích, làm phong phú thêm đời sống tinh thần.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#Khám phá nhạc cụ cổ xưa #Vỏ sò biển 6.000 năm tuổi #hiện vật #cổ vật

