Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vợ Anh Tuấn “Phố trong làng” quyến rũ sau 2 lần sinh nở

Giải trí

Vợ Anh Tuấn “Phố trong làng” quyến rũ sau 2 lần sinh nở

Sau 2 lần sinh nở, Lâm Diễm Quỳnh - vợ diễn viên Anh Tuấn vẫn giữ được vóc dáng đồng hồ cát, làn da trắng mịn màng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Diễn viên Anh Tuấn kết hôn với chuyên viên trang điểm Lâm Diễm Quỳnh vào năm 2022. Cặp đôi hiện tại có hai con chung: đủ nếp, đủ tẻ. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Diễn viên Anh Tuấn kết hôn với chuyên viên trang điểm Lâm Diễm Quỳnh vào năm 2022. Cặp đôi hiện tại có hai con chung: đủ nếp, đủ tẻ. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Sau 2 lần sinh nở, Lâm Diễm Quỳnh vẫn gợi cảm, trẻ trung. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Sau 2 lần sinh nở, Lâm Diễm Quỳnh vẫn gợi cảm, trẻ trung. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Trước khi lập gia đình, vợ Anh Tuấn sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hot girl. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Trước khi lập gia đình, vợ Anh Tuấn sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hot girl. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Lâm Diễm Quỳnh chăm tập pickleball để giữ dáng. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Lâm Diễm Quỳnh chăm tập pickleball để giữ dáng. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Anh Tuấn thường xuyên chơi thể thao cùng vợ kém anh 11 tuổi. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Anh Tuấn thường xuyên chơi thể thao cùng vợ kém anh 11 tuổi. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Cùng đứng trên sân pickleball, nam diễn viên phim Phố trong làng hài hước cho biết: "Lần đầu đánh đôi với vợ mà có chị khen hai em đánh hợp nhau thế. Chắc vì em áp dụng định luật 3 không: không nghe, không thấy, không phàn nàn". Ảnh: FB Anh Tuấn.
Cùng đứng trên sân pickleball, nam diễn viên phim Phố trong làng hài hước cho biết: "Lần đầu đánh đôi với vợ mà có chị khen hai em đánh hợp nhau thế. Chắc vì em áp dụng định luật 3 không: không nghe, không thấy, không phàn nàn". Ảnh: FB Anh Tuấn.
Chia sẻ trên Tiền Phong, Anh Tuấn cho biết, anh luôn cố gắng vun đắp và cân bằng giữa tình cảm với công việc để vợ không bị thiệt thòi. Ảnh: FB Lâm Diễm Quỳnh.
Chia sẻ trên Tiền Phong, Anh Tuấn cho biết, anh luôn cố gắng vun đắp và cân bằng giữa tình cảm với công việc để vợ không bị thiệt thòi. Ảnh: FB Lâm Diễm Quỳnh.
Anh Tuấn từng tâm sự, anh không phải người đàn ông hoàn hảo nhưng sẽ trở thành phiên bản tốt nhất khi ở bên vợ và các con. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Anh Tuấn từng tâm sự, anh không phải người đàn ông hoàn hảo nhưng sẽ trở thành phiên bản tốt nhất khi ở bên vợ và các con. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Lâm Diễm Quỳnh chia sẻ trên Vietnamnet, cô khá áp lực khi lấy người nổi tiếng nhưng sự yêu thương, quan tâm của Anh Tuấn khiến cô có nhiều niềm tin ở anh. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Lâm Diễm Quỳnh chia sẻ trên Vietnamnet, cô khá áp lực khi lấy người nổi tiếng nhưng sự yêu thương, quan tâm của Anh Tuấn khiến cô có nhiều niềm tin ở anh. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Con gái thứ 2 của Anh Tuấn - Lâm Diễm Quỳnh xinh như búp bê. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Con gái thứ 2 của Anh Tuấn - Lâm Diễm Quỳnh xinh như búp bê. Ảnh: FB Anh Tuấn.
Nhân dịp con gái tròn 1 tuổi, nam diễn viên nhắn nhủ ái nữ: "Chúc mừng sinh nhật đầu tiên của Yumi – công chúa bé bỏng của bố! Mong con luôn mạnh khỏe, đáng yêu và cả thế giới lúc nào cũng mỉm cười với con". Ảnh: FB Anh Tuấn.
Nhân dịp con gái tròn 1 tuổi, nam diễn viên nhắn nhủ ái nữ: "Chúc mừng sinh nhật đầu tiên của Yumi – công chúa bé bỏng của bố! Mong con luôn mạnh khỏe, đáng yêu và cả thế giới lúc nào cũng mỉm cười với con". Ảnh: FB Anh Tuấn.
Thu Cúc (tổng hợp)
#diễn viên Anh Tuấn #Anh Tuấn #vợ Anh Tuấn #phim Phố trong làng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT