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[VIDEO] Sầu riêng Việt Nam đối mặt cạnh tranh gay gắt từ Philippines tại Trung Quốc

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[VIDEO] Sầu riêng Việt Nam đối mặt cạnh tranh gay gắt từ Philippines tại Trung Quốc

Philippines có gần 15.000ha sầu riêng và mục tiêu 150.000 tấn năm 2026-2027, gây áp lực cạnh tranh với Việt Nam tại Trung Quốc.

Minh Quân - Hà Anh
#Sầu riêng #Xuất khẩu trái cây #Cạnh tranh Philippines #Thị trường Trung Quốc #Chăn nuôi nông nghiệp

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