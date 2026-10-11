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[VIDEO] Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng

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[VIDEO] Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng

Ngân hàng Nhà nước cho phép 25 ngân hàng thương mại tách dư nợ khách sạn, nghỉ dưỡng khỏi hạn mức bất động sản, thúc đẩy vốn du lịch.

Minh Quân - Hà Anh
#Ngân hàng Nhà nước #Room tín dụng #Ngân hàng thương mại #Khách sạn nghỉ dưỡng #Hạn mức bất động sản

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