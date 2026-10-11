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[VIDEO] Chung cư TPHCM hụt hơi, chuyên gia cảnh báo giá có thể giảm tới 40%

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[VIDEO] Chung cư TPHCM hụt hơi, chuyên gia cảnh báo giá có thể giảm tới 40%

Tháng 8, tỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp tại TPHCM chỉ đạt 11%. Giao dịch giảm gần 14%, giá nhà có thể giảm tới 40%.

Minh Quân - Hà Anh
#Bất động sản TPHCM #Giá căn hộ #Giao dịch nhà ở #Chuyên gia bất động sản #Thị trường nhà ở Việt Nam

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