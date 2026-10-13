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[VIDEO] Bộ Tài chính đơn giản hóa cách tính thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

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[VIDEO] Bộ Tài chính đơn giản hóa cách tính thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Bộ Tài chính vừa ra chỉ thị đơn giản hóa cách tính thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên toàn quốc, giảm chi phí tuân thủ.

Minh Quân - Hà Anh
#Thuế hộ kinh doanh #Thuế doanh nghiệp nhỏ #Chính sách thuế #Bộ Tài chính #Đơn giản hóa thủ tục

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