Vì sao ôtô điện không di chuyển vẫn bị hao pin?

Nhiều người lầm tưởng đây là lỗi liên quan tới pin hoặc hệ thống vận hành, nhưng thực tế cho thấy có nhiều lý do ôtô điện dù không lăn bánh nhưng vẫn hao pin.

Video: Xe điện khi tắc đường có hao pin hơn bình thường?

Hiện tượng ôtô điện tiêu hao pin ngay cả khi không sử dụng khiến nhiều người dùng thắc mắc, thậm chí lo ngại về chất lượng pin hoặc hệ thống điện của xe. Tuy nhiên, trên thực tế, đây không phải là lỗi mà là một đặc điểm vận hành phổ biến ở các mẫu ôtô điện. Khác với xe xăng, xe điện có rất nhiều tính năng vẫn tiếp tục hoạt động ngầm kể cả khi ngừng hoạt động do xe lấy trực tiếp năng lượng từ pin. Điều này vô tình khiến dung lượng pin xe liên tục giảm dù người dùng đã đỗ xe và không sử dụng xe nữa.

Chốt dây an toàn không được tháo

Một trong những nguyên nhân khiến ô tô điện hao hụt pin dù không di chuyển là do chốt dây an toàn không được tháo ra hoàn toàn. Nhiều tài xế, đặc biệt là những người mới sử dụng xe điện, có thói quen cắm chốt giả hoặc vòng dây an toàn ra sau lưng để tránh cảnh báo từ hệ thống.

Tuy nhiên, khác với xe xăng khi chốt dây an toàn trên xe điện vẫn được cắm, xe có thể không tắt máy hoàn toàn, dẫn đến tình trạng một số hệ thống điện vẫn duy trì hoạt động.

Điều này không chỉ làm tiêu hao năng lượng từ bộ pin chính mà còn ảnh hưởng đến bình ắc-quy 12V – bộ phận cung cấp điện cho các hệ thống phụ trợ của xe. Nếu tình trạng này kéo dài, mức hao hụt pin có thể trở nên đáng kể, ảnh hưởng đến phạm vi di chuyển thực tế của xe.

Chế độ "cắm trại"

Nhiều dòng ôtô điện hiện nay, bao gồm cả các mẫu xe của VinFast, được trang bị chế độ "cắm trại" (Camp Mode), cho phép người dùng duy trì các tính năng giải trí, hệ thống điều hòa hoặc sưởi ấm ngay cả khi xe đã tắt máy và khóa cửa. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các chuyến đi xa, giúp hành khách có thể nghỉ ngơi thoải mái mà không cần khởi động xe.

Việc quên tắt chế độ Camp Mode không chỉ làm giảm đáng kể phạm vi di chuyển khi sử dụng xe vào ngày hôm sau mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.

Tuy nhiên, nếu chế độ này vẫn được kích hoạt khi đỗ xe qua đêm hoặc trong thời gian dài mà không có người sử dụng, nó có thể tiêu hao từ 7-10% dung lượng pin cao áp, tùy vào điều kiện thời tiết và thời gian sử dụng. Ở nhiệt độ môi trường thấp, mức hao hụt có thể còn lớn hơn do hệ thống phải hoạt động mạnh hơn để duy trì nhiệt độ trong xe. Việc quên tắt chế độ này không chỉ làm giảm đáng kể phạm vi di chuyển khi sử dụng xe vào ngày hôm sau mà còn có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin nếu thường xuyên để xe trong trạng thái tiêu hao năng lượng thụ động.

Kinh nghiệm với ôtô điện không chỉ dừng lại ở cách vận hành trên đường mà còn bao gồm cả thói quen kiểm tra tình trạng xe trước và sau mỗi hành trình.

Không giống như xe xăng, ô tô điện sở hữu nhiều công nghệ thông minh, với các hệ thống có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi xe đã dừng. Do đó, kinh nghiệm lái xe với ôtô điện không chỉ dừng lại ở cách vận hành trên đường mà còn bao gồm cả thói quen kiểm tra tình trạng xe trước và sau mỗi hành trình. Để tối ưu hóa tuổi thọ pin và tránh tình trạng xe hao hụt năng lượng không mong muốn, người dùng cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động tắt các chế độ không cần thiết và kiểm tra kỹ hệ thống trước khi rời xe.