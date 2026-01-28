Vi phẫu nối lại bàn tay đứt rời cho thanh niên 19 tuổi thành công

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận và điều trị cấp cứu cho một nam thanh niên bị đứt rời bàn tay trái do chấn thương nghiêm trọng sau vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Ngay khi tiếp nhận người bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn, tiến hành đánh giá toàn diện tổn thương và tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa giữa ê-kíp phẫu thuật gồm chuyên khoa chấn thương chỉnh hình cùng chuyên khoa phẫu thuật tạo hình để thống nhất phương án điều trị tối ưu.

Bàn tay trước và sau nối - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Mộc Sơn, khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao cho biết, người bệnh là nam thanh niên 19 tuổi nhập viện với tình trạng đứt rời ở vị trí ngang khớp cổ tay, tiếp khớp giữa cẳng tay và bàn tay, đứt toàn bộ dây thần kinh, mạch máu, gân duỗi vùng cổ tay, vết thương sắc gọn.

"Đây là tổn thương đứt rời chi thể hoàn toàn, nguy cơ cắt cụt chi rất cao nếu không được xử trí kịp thời và đúng kỹ thuật", ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang - Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ chia sẻ.

Kiểm tra tay cho bệnh nhân sau vi phẫu nối ghép - Ảnh BVCC

Trong quá trình mổ, các chuyên gia về Chấn thương Chỉnh hình đã tiến hành xử lý tổn thương xương, cố định xương, đồng thời khâu nối gân, cố định lại tư thế chức năng.

Đồng thời, đội ngũ chuyên gia về phẫu thuật vi phẫu - tạo hình đã tái lập hệ thống mạch máu và thần kinh dưới kính vi phẫu, qua đó bảo đảm tưới máu, dẫn truyền thần kinh và là yếu tố then chốt trong việc cứu sống bàn tay đứt rời và phục hồi chức năng vận động, cảm giác của bàn tay cho người bệnh.

Ca phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao, sự phối hợp chính xác của nhiều kíp và đặc biệt phụ thuộc vào yếu tố thời gian vàng trong cấp cứu chấn thương đứt rời chi thể.

Sau phẫu thuật, bàn tay người bệnh hồng ấm, tưới máu tốt, người bệnh có thể gấp duỗi bàn ngón tay nhẹ nhàng, các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện người bệnh đang tiếp tục được theo dõi sát, điều trị hậu phẫu và lên kế hoạch phục hồi chức năng nhằm tối ưu khả năng vận động và cảm giác của bàn tay trong thời gian tới.

Tay của bệnh nhân đã có thể gấp duỗi các ngón tay nhẹ nhàng - Ảnh BVCC

Qua trường hợp này, các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh: Những mâu thuẫn bộc phát, hành vi thiếu kiềm chế có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Người dân, đặc biệt là người trẻ, cần bình tĩnh, tránh những tổn thương đáng tiếc xảy ra.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng khuyến cáo, trong trường hợp không may xảy ra chấn thương đứt rời chi thể, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế chuyên khoa trong thời gian ngắn nhất.