Sống Khỏe

Vi phẫu nối lại bàn tay đứt rời cho thanh niên 19 tuổi thành công

Trong trường hợp không may xảy ra chấn thượng đút rời chi thể, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế chuyên khoa trong thời gian ngắn nhất.

Thúy Nga

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận và điều trị cấp cứu cho một nam thanh niên bị đứt rời bàn tay trái do chấn thương nghiêm trọng sau vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Ngay khi tiếp nhận người bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn, tiến hành đánh giá toàn diện tổn thương và tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa giữa ê-kíp phẫu thuật gồm chuyên khoa chấn thương chỉnh hình cùng chuyên khoa phẫu thuật tạo hình để thống nhất phương án điều trị tối ưu.

dut-roi.jpg
Bàn tay trước và sau nối - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Mộc Sơn, khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao cho biết, người bệnh là nam thanh niên 19 tuổi nhập viện với tình trạng đứt rời ở vị trí ngang khớp cổ tay, tiếp khớp giữa cẳng tay và bàn tay, đứt toàn bộ dây thần kinh, mạch máu, gân duỗi vùng cổ tay, vết thương sắc gọn.

"Đây là tổn thương đứt rời chi thể hoàn toàn, nguy cơ cắt cụt chi rất cao nếu không được xử trí kịp thời và đúng kỹ thuật", ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang - Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ chia sẻ.

dut-roi-2.jpg
Kiểm tra tay cho bệnh nhân sau vi phẫu nối ghép - Ảnh BVCC

Trong quá trình mổ, các chuyên gia về Chấn thương Chỉnh hình đã tiến hành xử lý tổn thương xương, cố định xương, đồng thời khâu nối gân, cố định lại tư thế chức năng.

Đồng thời, đội ngũ chuyên gia về phẫu thuật vi phẫu - tạo hình đã tái lập hệ thống mạch máu và thần kinh dưới kính vi phẫu, qua đó bảo đảm tưới máu, dẫn truyền thần kinh và là yếu tố then chốt trong việc cứu sống bàn tay đứt rời và phục hồi chức năng vận động, cảm giác của bàn tay cho người bệnh.

Ca phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao, sự phối hợp chính xác của nhiều kíp và đặc biệt phụ thuộc vào yếu tố thời gian vàng trong cấp cứu chấn thương đứt rời chi thể.

Sau phẫu thuật, bàn tay người bệnh hồng ấm, tưới máu tốt, người bệnh có thể gấp duỗi bàn ngón tay nhẹ nhàng, các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện người bệnh đang tiếp tục được theo dõi sát, điều trị hậu phẫu và lên kế hoạch phục hồi chức năng nhằm tối ưu khả năng vận động và cảm giác của bàn tay trong thời gian tới.

dut-roi-1.jpg
Tay của bệnh nhân đã có thể gấp duỗi các ngón tay nhẹ nhàng - Ảnh BVCC

Qua trường hợp này, các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh: Những mâu thuẫn bộc phát, hành vi thiếu kiềm chế có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Người dân, đặc biệt là người trẻ, cần bình tĩnh, tránh những tổn thương đáng tiếc xảy ra.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng khuyến cáo, trong trường hợp không may xảy ra chấn thương đứt rời chi thể, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế chuyên khoa trong thời gian ngắn nhất.

Phần chi thể đứt rời cần được bảo quản đúng cách: bọc trong gạc sạch, cho vào túi nilon kín, sau đó bảo quản trong túi có chứa đá lạnh, không để chi thể tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc đá, nhằm tăng khả năng bảo tồn và phục hồi chức năng khi phẫu thuật nối chi thể.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nối thành công hai ca đứt lìa cổ chân ở Nghệ An

Việc thực hiện thành công phẫu thuật vi phẫu nối cổ chân đứt lìa, giúp bệnh nhân giữ lại chi thể và cơ hội phục hồi vận động.

Ngày 28/12, thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công hai ca phẫu thuật vi phẫu nối cổ chân đứt lìa do tai nạn lao động, qua đó giữ lại chi thể và cơ hội phục hồi vận động cho người bệnh.

Cụ thể, ông Đ.Q.C. (51 tuổi, trú tại Hà Tĩnh), nhập viện trong tình trạng đứt lìa hoàn toàn cổ chân, được chuyển đến bệnh viện sau khoảng 3 giờ kể từ khi tai nạn xảy ra. Sau 12 ngày phẫu thuật, chi thể được nối ổn định, bàn chân hồng ấm, các ngón có thể cử động, dấu hiệu phục hồi khả quan.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lần đầu tiên tại Việt Nam, vi phẫu cứu sống ngón tay đứt rời sau 25 giờ

Việc trang bị kiến thức sơ cứu, bình tĩnh xử lý và bảo quản đúng ngay từ hiện trường giúp gia tăng đáng kể khả năng thành công của phẫu thuật.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã tạo nên kỳ tích, vi phẫu thuật thành công cứu sống ngón tay thủy thủ bị đứt rời sau 25 giờ.

Đứt rời ngón tay khi sửa tàu trong mưa bão

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nối lại cánh tay đứt rời cho người bệnh bị tai nạn lao động

Đây là một trường hợp khó, do tổn thương bị gây ra bởi máy lóc gỗ, khiến cho vết thương bị dập nát nặng, bỏng kèm theo khiến cho ca bệnh phức tạp hơn.

Bệnh nhân nam, 54 tuổi, bị tai nạn lao động vết thương đứt rời 1/3 trên cánh tay phải. Sau 3 giờ tai nạn, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108), kíp phẫu thuật Khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, Viện Chấn thương Chỉnh hình cùng khoa Gây mê hồi sức đã nối thành công cánh tay cho bệnh nhân sau gần 5 tiếng phẫu thuật.

trong-noi.jpg
Cánh tay phải của bệnh nhân bị đứt rời sau tai nạn lao động - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

