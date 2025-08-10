Hà Nội

Vẻ đẹp huyền bí của loài bướm có trong Sách Đỏ Việt Nam

Giải mã

Được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam, bướm đuôi dài xanh lá chuối (Argema maenas) là một trong những loài côn trùng đẹp mắt và kỳ bí nhất rừng mưa nhiệt đới .

T.B (tổng hợp)
1. Cánh đuôi dài như ruy băng. Đặc điểm nổi bật nhất của bướm đuôi dài xanh lá chuối là cặp cánh sau có đuôi dài uốn cong như ruy băng mềm mại, giúp ngụy trang và xua đuổi kẻ thù. Ảnh: Pinterest.
2. Sống chủ yếu trong rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Loài bướm này phân bố tại các khu rừng ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Ảnh: Pinterest.
3. Màu sắc xanh vàng rất đặc trưng. Lớp vảy trên cánh tạo ra màu xanh lá rực rỡ pha vàng, khiến nó trở thành một trong những loài bướm đêm dễ nhận diện nhất. Ảnh: breedingbutterflies.com.
4. Không có miệng để ăn khi trưởng thành. Giống nhiều loài bướm đêm lớn khác, Argema maenas không ăn uống khi trưởng thành mà chỉ sống vài ngày để giao phối. Ảnh: staticflickr.com.
5. Sải cánh lớn. Bướm trưởng thành có thể đạt sải cánh dài khoảng 15 cm, trong khi phần đuôi có thể dài tới hơn 20 cm. Ảnh: inaturalist.
6. Ngụy trang bằng hình mắt giả. Các đốm tròn như mắt trên cánh giúp chúng đánh lừa kẻ săn mồi, tạo ảo giác về một sinh vật to lớn hơn. Ảnh: greenogreindia.org.
7. Được xem là biểu tượng của vẻ đẹp rừng sâu. Vẻ ngoài lộng lẫy và vòng đời huyền bí khiến bướm đuôi dài xanh lá chuối trở thành biểu tượng được nhiều người yêu thiên nhiên ngưỡng mộ. Ảnh: dreamstime.
#bướm đuôi dài xanh lá chuối #Sách Đỏ Việt Nam #bướm rừng nhiệt đới #loài côn trùng đẹp mắt #bướm Argema maenas #bướm đêm Việt Nam

