Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Vạn Lý Trường Thành vào thu góc ngắm lá đỏ 'triệu view' không thể bỏ lỡ

Mùa thu Bắc Kinh phủ sắc đỏ, vàng, cam lên Vạn Lý Trường Thành, tạo nên khung cảnh rực rỡ và là thời điểm lý tưởng để du khách chiêm ngưỡng, check-in.

Vân Giang (Tổng hợp)

Bắc Kinh vào mùa thu luôn mang đến một khung cảnh tuyệt đẹp: trời trong xanh, nắng nhẹ và những rừng lá đỏ phủ kín sườn núi.

van-ly-truong-thanh.jpg
Ảnh Kevin Chai

Đây là thời điểm lý tưởng để du khách ghé thăm Vạn Lý Trường Thành, nhưng không phải đoạn tường thành nào cũng cho trải nghiệm trọn vẹn. Việc chọn đúng đoạn sẽ giúp du khách vừa ngắm cảnh vừa có những bức hình “triệu like”.

Mutianyu – Rực rỡ như tranh sơn dầu

Cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 1,5 giờ lái xe, Mutianyu là điểm ngắm lá đỏ nổi tiếng nhất. Những sườn núi trải dài với sắc đỏ, vàng, cam hòa quyện dưới ánh nắng buổi chiều tạo nên bức tranh mùa thu mê hoặc.

Đặc biệt, tháp canh 14–16 hay còn gọi là Red Leaf Tunnel, là góc ảnh không thể bỏ qua. Du khách có thể vừa đi bộ vừa thưởng ngoạn cảnh vật, vừa lưu lại những khoảnh khắc sống ảo tuyệt đẹp. Mutianyu phù hợp với cả những người đi lần đầu, nhờ đường leo dễ dàng và cơ sở hạ tầng phục vụ tốt.

van-ly-truong-thanh1.jpg
Ảnh Andydorn

Jiankou – Dành cho team thích phiêu lưu

Khác với Mutianyu, Jiankou giữ trọn vẻ hoang sơ với núi non trùng điệp và tường thành cổ kính. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai thích trải nghiệm mạo hiểm, vừa leo vừa khám phá cảnh quan nguyên sơ.

Tuy nhiên, đoạn này khá hiểm trở, không có nhiều hệ thống bảo vệ, nên chỉ thích hợp với du khách có sức khỏe tốt và kinh nghiệm leo núi. Chinh phục Jiankou, du khách sẽ được thưởng ngoạn khung cảnh hùng vĩ mà hiếm nơi nào có được.

Badaling – Thuận tiện cho cả gia đình

Badaling là đoạn tường thành được bảo tồn tốt với hệ thống di chuyển và dịch vụ tiện lợi. Lá đỏ tại đây thường rộ muộn hơn Mutianyu một chút, nhưng bù lại, du khách sẽ có trải nghiệm an toàn, dễ dàng, phù hợp với gia đình và nhóm đông người.

Hệ thống cáp treo, cầu thang an toàn và các điểm nghỉ chân giúp mọi thành viên từ trẻ em đến người lớn tuổi đều có thể tận hưởng trọn vẹn mùa thu trên tường thành.

van-ly-truong-thanh2.jpg
Ảnh Vũ Hân

Lời khuyên cho du khách

Nếu mục tiêu là vừa ngắm cảnh vừa có ảnh “nghìn like”, Mutianyu là lựa chọn hàng đầu. Những ai thích phiêu lưu và muốn tận hưởng vẻ nguyên sơ hùng vĩ có thể chọn Jiankou.

Badaling thích hợp cho chuyến đi nhẹ nhàng, an toàn và thuận tiện. Dù chọn đoạn nào, du khách cũng nên chuẩn bị giày dép thoải mái, nước uống và thời gian hợp lý để có trải nghiệm trọn vẹn.

Mùa thu trên Vạn Lý Trường Thành không chỉ là dịp thưởng ngoạn sắc lá rực rỡ, mà còn là cơ hội trải nghiệm văn hóa, lịch sử và kiến trúc vĩ đại của một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất thế giới. Chọn đúng đoạn tường thành sẽ giúp chuyến đi thêm phần đáng nhớ và trọn vẹn.

#Mùa thu Bắc Kinh và lá đỏ #Vạn Lý Trường Thành các đoạn tham quan #Điểm ngắm lá đỏ nổi tiếng Mutianyu #Trải nghiệm leo núi Jiankou #Chọn đoạn tường thành phù hợp #Lời khuyên du lịch mùa thu Trung Quốc

Bài liên quan

Du lịch

Ga Huế 'khoác áo mới', trở thành điểm check-in hút khách ở xứ mộng mơ

Ga Huế công trình kiến trúc Pháp hơn trăm năm tuổi vừa được công nhận là điểm du lịch, trở thành không gian giao thoa giữa giao thông, văn hóa và di sản Cố đô.

ga-hue.jpg
Dẫn nguồn từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 339/QĐ-SDL, công nhận Ga Huế (số 1 Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa) là điểm du lịch chính thức của tỉnh. Ảnh Tai NA
di-tau.jpg
Đây là tin vui với du khách yêu thích hành trình khám phá Cố đô, khi một công trình kiến trúc hơn trăm năm tuổi tiếp tục được “hồi sinh” trong diện mạo văn hóa du lịch mới. Ảnh Bích Ngọc
Xem chi tiết

Du lịch

National Geographic Traveller bật mí 'mẹo nhỏ' khiến du khách mê Việt Nam

Tạp chí du lịch danh tiếng National Geographic Traveller chia sẻ những bí kíp đơn giản giúp du khách lần đầu đến Việt Nam có chuyến đi trọn vẹn và đáng nhớ.

Nhịp sống sôi động, những con phố tấp nập và nguồn năng lượng dường như không bao giờ cạn ở Việt Nam có thể khiến du khách lần đầu ghé thăm cảm thấy choáng ngợp.

96b5b9e8dd9650c80987.jpg
Ảnh mayaelizabethx
Xem chi tiết

Du lịch

Du lịch mùa thu gợi ý ba địa điểm không thể bỏ lỡ

Hà Nội cổ kính, Sapa hùng vĩ hay Đà Lạt ngàn hoa, mỗi nơi mang một “hồn thu” riêng, là lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn tận hưởng trọn vẹn mùa thu Việt Nam.

Khi những cơn gió se lạnh bắt đầu thổi, lá vàng rơi trên khắp các con phố, nhiều du khách lại háo hức xách ba lô lên đường. Mùa thu là thời điểm lý tưởng để khám phá vẻ đẹp Việt Nam – từ những góc phố rêu phong, ruộng bậc thang trải dài cho đến các vườn hoa ngập tràn sắc màu. Đây là ba điểm đến được giới trẻ săn đón nhất trong mùa thu năm nay.

Hà Nội – mùa thu dịu dàng trong từng góc phố

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới