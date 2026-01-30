Uống một ly nước này trước khi ngủ, vòng eo nhẹ nhõm hơn mỗi sáng

Hà Nội

Chỉ một thay đổi nhỏ trước giờ ngủ cũng có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, hạn chế tích mỡ bụng, cải thiện giấc ngủ và vòng eo gọn gàng theo thời gian.

Vân Giang (Tổng hợp)
Không cần nhịn ăn khắt khe hay dành hàng giờ trong phòng tập, đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ vào cuối ngày cũng đủ giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn và vòng eo bớt nặng nề. Ảnh minh họa
Thói quen uống nước trước khi ngủ, nếu lựa chọn đúng loại và đúng thời điểm, có thể hỗ trợ giảm đầy bụng, cải thiện giấc ngủ và góp phần kiểm soát mỡ bụng theo cách nhẹ nhàng hơn. Ảnh minh họa
Giảm mỡ vùng bụng luôn là nỗi trăn trở của nhiều người, đặc biệt với những ai bận rộn, ít thời gian chăm sóc bản thân. Thực tế, ban đêm là giai đoạn cơ thể bước vào quá trình phục hồi và tái tạo. Khi hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, đường huyết được kiểm soát và giấc ngủ đủ sâu, quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn, từ đó hạn chế tích mỡ và giảm cảm giác thèm ăn về đêm. Ngược lại, ăn tối quá no hoặc uống những loại đồ uống không phù hợp dễ khiến bụng đầy, khó ngủ và làm vòng eo “phình” ra vào sáng hôm sau. Ảnh minh họa
Chính vì vậy, những gì được nạp vào cơ thể trước giờ ngủ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn tác động trực tiếp đến cảm giác nhẹ nặng của vòng bụng. Các loại đồ uống phù hợp thường giúp làm dịu hệ tiêu hóa, giảm tích nước, ổn định đường huyết và giúp cơ thể thư giãn để dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu hơn.
Một cốc nước ấm nhỏ trước khi ngủ là lựa chọn đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Nước ấm giúp làm dịu dạ dày, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế tình trạng tích nước qua đêm. Với những người hay đói vào buổi tối, nước đậu nành không đường có thể tạo cảm giác no nhẹ nhờ hàm lượng protein thực vật, từ đó giảm thói quen ăn vặt trước giờ ngủ.
Ngoài ra, nước chanh pha loãng với nước ấm cũng là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng. Chanh giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp cơ thể thanh lọc nhẹ nhàng mà không gây nặng dạ dày. Với những ai thường xuyên cảm thấy lạnh bụng hoặc khó ngủ, gừng pha cùng một chút mật ong có thể giúp làm ấm cơ thể, thúc đẩy tuần hoàn và mang lại cảm giác thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ.
Bên cạnh đó, các loại trà thảo mộc như hoa cúc, bạc hà hay oải hương cũng được xem là “trợ thủ” cho giấc ngủ. Tác dụng an thần nhẹ của trà giúp giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ, qua đó hỗ trợ cơ thể điều hòa hormone gây đói tốt hơn. Một số người còn lựa chọn giấm táo pha loãng để uống trước khi ngủ với mục đích ổn định đường huyết và hạn chế cảm giác thèm ăn, tuy nhiên cần sử dụng với liều lượng vừa phải và tránh dùng nếu dạ dày nhạy cảm. Ảnh minh họa
Thời điểm uống nước phù hợp nhất là khoảng 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ. Uống quá nhiều có thể gây khó chịu và làm gián đoạn giấc ngủ. Đồng thời, các loại đồ uống chứa nhiều đường, sữa béo hoặc caffein nên được hạn chế hoàn toàn vào buổi tối để tránh ảnh hưởng đến tiêu hóa và giấc ngủ. Ảnh minh họa
Dù mang lại nhiều lợi ích, những thức uống này không thể thay thế hoàn toàn chế độ ăn uống khoa học và vận động đều đặn. Tuy nhiên, khi kết hợp cùng bữa tối nhẹ, thói quen ngủ đúng giờ và lối sống lành mạnh, việc lựa chọn đồ uống phù hợp trước khi ngủ có thể trở thành một cách đơn giản giúp vòng eo gọn gàng hơn và cơ thể dễ chịu hơn mỗi ngày. Ảnh minh họa
