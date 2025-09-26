Hà Nội

Sau Trung thu, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, 1 tuổi tình duyên viên mãn

Tử vi dự báo, sau Trung thu may mắn ùa về, 3 con giáp bước vào chuỗi ngày sự nghiệp thăng hoa, 1 tuổi ngập chìm trong mật ngọt tình yêu.

1. Tuổi Tỵ: Công việc mở toang cánh cửa lớn. Người tuổi Tỵ từ sau Trung thu như được “cấp visa đặc biệt” để bước vào vùng đất mới trong sự nghiệp. Bao nhiêu bế tắc trước đó bỗng chốc tan biến, thay bằng những dự án triển vọng, đối tác chất lượng và cơ hội khẳng định bản thân.
Nếu như đầu năm tuổi Tỵ có phần loay hoay tìm hướng đi thì cuối năm, mọi cánh cửa dần mở ra, chỉ chờ bạn bước vào và tỏa sáng. Điều đáng nói, tuổi Tỵ còn được quý nhân nâng đỡ. Ai làm công việc kinh doanh, đầu tư thì dễ gặp người cộng sự đáng tin, vốn nhỏ hóa vốn lớn.
Người làm công sở có thể được cấp trên để mắt, trao thêm quyền lực. Chỉ cần đừng quá cầu toàn, tuổi Tỵ sẽ thấy tháng 8 âm lịch là “chuyến tàu tốc hành” chở mình đến ga thành công.
2. Tuổi Sửu: Được Thần Tài “thưởng nóng”. Sau Trung thu, vận may tài chính của tuổi Sửu phất lên rõ rệt. Không chỉ công việc chính thuận lợi, tuổi Sửu còn có cơ hội thu thêm từ nghề tay trái.
Tinh thần chăm chỉ, điềm đạm và vững vàng giúp bạn gặt hái được thành quả xứng đáng sau thời gian dài “dồn lực”. Tuổi Sửu nên để ý đến các mối quan hệ đồng nghiệp, bởi biết đâu một cái gật đầu hợp tác nhỏ cũng mang lại khoản lợi nhuận lớn.
Đây cũng là thời điểm để tuổi Sửu mạnh dạn đề xuất ý tưởng, vì bạn không chỉ nhận được sự ủng hộ mà còn gây ấn tượng mạnh với cấp trên.
3. Tuổi Dần: Công việc vượng, vị thế thăng hạng. Người tuổi Dần từ sau Tết Trung thu có thể thở phào nhẹ nhõm: Những ngày chật vật đã đi qua. Công việc bất ngờ khởi sắc, những dự án quan trọng được thông qua, thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc.
Với bản tính mạnh mẽ, nhanh nhạy, tuổi Dần không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, và điều đó biến bạn thành “ngôi sao” nơi công sở. Về tài chính, tuổi Dần có thêm nguồn thu từ cả công việc chính lẫn phụ.
Đây là thời điểm bạn có thể thử sức trong lĩnh vực mới, bởi vận may đang đứng về phía bạn. Tuy nhiên, tuổi Dần cần khéo léo hơn trong giao tiếp: Thành công đôi khi khiến bạn trở nên quá tự tin, dễ gây va chạm.
4. Tuổi Ngọ: Tình duyên viên mãn. Nếu Tỵ, Sửu và Dần được công việc nâng đỡ thì tuổi Ngọ lại “trúng số” trong đường tình cảm. Sau Trung thu, trái tim của người tuổi Ngọ như có nam châm thu hút.
Người độc thân dễ gặp được nhân duyên đúng nghĩa, không chỉ dừng ở cảm xúc thoáng qua mà có khả năng đi đường dài. Với những tuổi Ngọ đã có đôi, chuyện tình yêu thêm phần ngọt ngào.
Hai bạn dễ dàng hàn gắn những khúc mắc cũ, mở ra giai đoạn hạnh phúc, tin tưởng và sẻ chia nhiều hơn. Gia đình hòa thuận cũng tạo bệ phóng tinh thần để tuổi Ngọ làm gì cũng thuận.
Điểm đáng chú ý là tuổi Ngọ nên tận dụng vận đào hoa này để cân bằng giữa tình và việc. Đừng quá mải mê yêu mà bỏ bê công việc, bởi chính sự ổn định trong sự nghiệp sẽ là nền tảng để bạn xây dựng hạnh phúc lâu bền. (*Thông tin mang tính chiêm nghiệm)
