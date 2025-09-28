Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/9: Cự Giải sung túc, Xử Nữ lao đao

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/9: Cự Giải sung túc, Xử Nữ lao đao

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/9, Cự Giải chú ý các dự án trong tay, vẫn có triển vọng lớn, đừng bỏ cuộc. Xử Nữ vận đào hoa hư hao, tình cảm xấu đi.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương muốn nắm quyền chủ động nhưng thực lực không đủ, làm việc thấy rất vất vả. Sự nghiệp vận thế hơi yếu, trong công việc cứ chăm chỉ làm việc là được, những dự án vượt quá năng lực của bản thân thì đừng tham gia. Tài vận hơi yếu, trong đầu tư tài chính hãy cân nhắc theo khả năng chi trả của mình, từ đó lựa chọn dự án sẽ chính xác hơn. Tình cảm vận thế bình thường, khi ở bên nhau đừng cố gắng kiểm soát ai, càng kiểm soát càng dễ gây phản cảm. Sức khỏe vận thế hơi yếu, nên nghỉ ngơi nhiều, đừng tiêu hao sức lực.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu thường có chuyện phiền não, thay vì buồn bực thì hãy buông bỏ cho qua. Sự nghiệp vận thế kém, khi đối mặt với khó khăn và thất bại cần có dũng khí giải quyết, nếu bản thân không để ý thì có thể tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm. Tài vận khá yếu, cần chú ý kiểm soát vấn đề nợ nần, đừng tiêu xài hoang phí. Tình cảm hơi yếu, khi buồn bực tốt nhất nên tìm người yêu để chia sẻ, tự mình chịu đựng chẳng để làm gì. Sức khỏe vận thế kém, hãy đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, đừng thức khuya.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử cần xác định rõ vị trí của mình, những chuyện không liên quan thì đừng tham gia. Sự nghiệp hơi kém, hiện tại không có dự án tốt để làm, bạn có thể tìm cơ hội từ những dự án đã làm trước đây, đừng cứ ngồi ủ rũ mà không làm gì. Tài vận hơi yếu, trong đầu tư tài chính cần chú ý tránh rủi ro, đừng dại dột chạy theo đám đông, hãy quan sát nhiều làm ít. Tình cảm hơi yếu, suốt ngày soi mói sẽ khiến đối phương tổn thương. Sức khỏe vận thế kém, nên cẩn thận tránh va chạm, chấn thương.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải càng tích cực đối mặt thì càng xử lý tốt, xây dựng sự tự tin là rất quan trọng. Sự nghiệp ổn, trong công việc dễ nhận được đánh giá tốt, khi bạn có chí tiến thủ tự nhiên sẽ được người khác giúp đỡ, làm việc chân thành và tận tâm sẽ được cấp trên và khách hàng công nhận. Tài vận khá tốt, các dự án trong tay vẫn có triển vọng, chỉ cần làm tốt đừng bỏ dở sẽ thu hoạch nhiều. Tình cảm khá thuận lợi, hai người thành thật với nhau, không giả tạo. Sức khỏe vận thế ổn, thể trạng nhìn chung khá tốt.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử đừng làm chuyện dại dột, khi gặp khó khăn không thể tự giải quyết thì nên chủ động tìm sự trợ giúp. Sự nghiệp hơi kém, công việc thường gặp khó khăn trong tiến độ, đừng cố chấp một mình, nên tìm sự hợp tác từ tập thể. Tài vận hơi yếu, dễ xuất hiện áp lực kinh tế, mong muốn tăng thu nhập nhanh chóng là không thực tế, chi bằng nghĩ cách cắt giảm chi tiêu. Tình cảm bình thường, đừng bám chặt vào những chuyện không mang tính nguyên tắc. Sức khỏe hơi yếu, ít thức khuya, chú ý sức khỏe tim mạch.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ suy nghĩ nhiều chẳng có ích, chỉ thêm phiền não, chi bằng tập trung làm việc. Sự nghiệp bình thường, khi làm việc không chú ý đến chi tiết dễ mắc sai sót, coi chừng bị cấp trên hoặc khách hàng phê bình, việc phải làm lại là điều không tốt, cần tránh càng nhiều càng tốt. Tài vận bình thường, trong đầu tư tài chính chọn dự án qua loa, không phù hợp với mình thì sẽ chẳng có lợi nhuận. Tình cảm xấu đi, đối phương không muốn nghe bạn nói, cảm thấy những chủ đề bạn đưa ra không hợp ý mình. Sức khỏe vận thế trung bình, khi ra ngoài cần chú ý an toàn giao thông.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình dễ bị ảnh hưởng bởi những sự việc bất khả kháng, khiến công việc không suôn sẻ. Sự nghiệp kém, những sự cố bất ngờ khiến bạn lúng túng, trước tiên hãy quan sát tình hình rồi mới hành động, đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng phương án rút lui, không thể ngồi yên chờ đợi. Tài vận kém, trong đầu tư tài chính khó thu được tài lộc, dự án không kéo lùi đã là may mắn. Tình cảm khá yếu, trong quan hệ thân mật dễ gặp thử thách, những việc trước kia thấy bình thường nay lại khiến bạn khó chịu. Sức khỏe hơi yếu, nên tĩnh dưỡng.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp cơ bản những việc đang làm đều có kết quả tốt, không uổng công sức. Sự nghiệp ổn, trong công việc cứ theo kế hoạch mà làm, để đạt thành tích không khó, chỉ cần có kế hoạch hành động cơ bản. Tài vận khá ổn, trong đời sống hằng ngày thường tìm được những dự án dễ có lợi nhuận, chỉ cần có mắt nhìn và hành động. Tình cảm ổn, bạn và người yêu cùng nhau vì lợi ích chung mà phấn đấu, ít có tiếng than phiền. Sức khỏe tạm ổn, chú ý vận động và kiểm soát ăn uống.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã có thể cảm nhận được thiện ý từ xung quanh, ít nhạy cảm và đa nghi hơn. Sự nghiệp ổn, trong công việc bạn chăm chỉ, ít mắc sai sót, người xung quanh cũng nhiều thiện ý, sẵn lòng giúp đỡ, muốn đạt thành tích không khó. Tài vận ổn, trong đầu tư tài chính nên rút kinh nghiệm, đừng quá tự tin, nếu xảy ra vấn đề cũng sẽ phiền phức. Tình cảm ổn, quan hệ thân mật hài hòa, cả hai đều trân trọng những khoảng thời gian tốt đẹp hiện tại. Sức khỏe khá ổn, nghỉ ngơi đầy đủ, đừng quá mệt mỏi.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết khi làm việc theo nguyên tắc, quy tắc chắc chắn không sai, nhưng phương pháp cần linh hoạt, đừng quá cứng nhắc. Sự nghiệp khá tốt, trong công việc nên làm việc theo quy trình, biết tận dụng quy tắc để giúp bản thân loại trừ rủi ro, đừng ai nói gì cũng nghe. Tài vận ổn, chú ý đảm bảo dòng tiền an toàn, đừng vì ham lợi mà mạo hiểm. Tình cảm ổn, khi ở bên nhau hòa thuận, cả hai đều biết tôn trọng và bao dung lẫn nhau. Sức khỏe khá ổn, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần dồi dào.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình nên thuận theo tự nhiên khi làm việc, đừng làm trái với quy luật chung. Sự nghiệp tốt, trong công việc nên giữ sự linh hoạt, những việc nhỏ có thể tùy theo hoàn cảnh, không cần quá chấp nhặt, miễn là không ảnh hưởng đến công việc chính. Tài vận khá ổn, môi trường chung thuận lợi cho việc lựa chọn dự án, chú ý nắm bắt cơ hội để hành động. Tình cảm khá ổn, quan hệ với người yêu suôn sẻ, giao tiếp không còn gượng gạo. Sức khỏe khá tốt, duy trì nề nếp sinh hoạt, đừng làm những việc gây hại sức khỏe.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư có nhiều việc cần làm, nhưng chỉ cần phân bổ thời gian hợp lý thì không có vấn đề. Sự nghiệp bình thường, trong công việc mỗi người làm việc của mình, không ai gây khó dễ, bạn có thể tập trung làm tốt dự án, nhất định phải nắm bắt khoảng thời gian này, đừng lãng phí. Tài vận bình thường, nên phát triển nhiều dự án mở rộng nguồn thu và tiết kiệm chi tiêu, đa dạng hóa sẽ có kết quả. Tình cảm ổn, khi ở bên nhau cả hai cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ, ít khi có chuyện không vui. Sức khỏe khá ổn, tình trạng chung ổn định.
Bích Hậu (Theo Sohu)
