Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/9: Bảo Bình gặp quý nhân phất lên dễ dàng

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/9: Bảo Bình gặp quý nhân phất lên dễ dàng

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/9, Bảo Bình nhận được chỉ dẫn từ quý nhân, hãy khiêm tốn. Kim Ngưu công việc thuận lợi, sớm đạt mục tiêu phấn đấu.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương không nên quá mơ mộng viển vông, suy nghĩ không thực tế sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Sự nghiệp: Làm những việc phù hợp với năng lực bản thân thì dễ có thành tích, cũng giúp hình ảnh trong công việc được cải thiện, tránh cao vọng quá mức. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính nên tránh những dự án mà bản thân không hiểu rõ, cẩn thận kẻo bị lừa gạt. Tình cảm: Hai người ở bên nhau khá hòa hợp, nhưng trò chuyện dễ bị lệch tần số. Sức khỏe: Bổ sung vitamin hợp lý là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu dễ tìm thấy điều mình muốn làm, có mục tiêu thì hành động cũng mạnh mẽ hơn. Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, dễ tìm thấy mục tiêu phấn đấu, có dự án mình làm chủ thì nên tích cực gánh vác, sớm đạt thành quả mới quan trọng. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính nên chọn dự án dễ thao tác, an toàn cao, đơn giản mà an toàn là trên hết. Tình cảm: Trong mối quan hệ thân mật, nên trò chuyện nhiều về những chủ đề thú vị, hiểu thêm sở thích của đối phương là tốt. Sức khỏe: Chỉ cần vận động vừa phải.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử đừng coi nhẹ sức mạnh của giao tiếp, nhiều rắc rối đều do hiểu nhầm vì không nói rõ. Sự nghiệp: Trong công việc, khi trao đổi chi tiết với đối tác hay khách hàng cần cẩn trọng, xác nhận kỹ từng bước mới tốt. Tài lộc: Không nên nghe tin đồn thất thiệt, hãy nắm vững đại cục và trọng điểm. Tình cảm: Có chuyện gì tốt nhất nên bàn bạc với người yêu, đừng tự ý quyết định. Sức khỏe: Khi ra ngoài nên chú ý an toàn.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải đang ở giai đoạn khó khăn, không nên dễ dàng bỏ cuộc. Sự nghiệp: Công việc chịu áp lực nặng nề, nếu tìm được điểm đột phá thì có thể xoay chuyển tình thế. Tài lộc: Trong cuộc sống thường nhật, cần mở rộng tư duy mới có thể tìm thấy dự án phù hợp, kiếm tiền vốn không dễ dàng. Tình cảm: Mâu thuẫn với người ấy đã đến giai đoạn cần giải quyết dứt điểm, đừng trì hoãn mà nên xử lý sớm. Sức khỏe: Nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử làm việc theo từng bước, không mù quáng chạy theo người khác. Sự nghiệp: Chỉ cần hoàn thành tốt những gì cấp trên giao phó là được, không cần ôm đồm trách nhiệm thừa, làm tốt phận sự của một nhân viên là đủ. Tài lộc: Khó có lợi nhuận đúng như kỳ vọng, nên chuẩn bị tâm lý. Tình cảm: Quan hệ với người yêu khá hài hòa, hai người cùng nhau sống bình dị. Sức khỏe: Nên hạn chế tức giận vô cớ.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ đừng sợ hãi trước sự ràng buộc đạo đức từ người khác, cần biết phản kháng. Sự nghiệp: Khi cần thì phải tập trung làm việc, nhưng với những lời hứa hão hoặc sức ép từ cấp trên, khách hàng thì đừng vội tin. Tài lộc: Khi đầu tư cần thận trọng, khảo sát kỹ trước khi chọn dự án, nếu không dễ bị thiệt hại nặng. Tình cảm: Hai bên đều có những toan tính riêng, đừng trách móc nhau quá nhiều. Sức khỏe: Hạn chế lo âu.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình khi bắt đầu việc gì đó thì nên vừa làm vừa điều chỉnh, đừng mong đạt chuẩn ngay từ đầu. Sự nghiệp: Khi một phương pháp làm việc không hiệu quả thì hãy đổi cách khác sớm, động não nhiều thì sẽ có cách giải quyết, cố chấp chỉ làm mất thời gian. Tài lộc: Có một số dự án chưa thể sinh lợi ngay, cần thời gian để gây dựng. Tình cảm: Trong quan hệ thân mật, nên tránh tranh cãi vặt, nếu không dễ dẫn đến xung đột. Sức khỏe: Thể trạng nhìn chung ổn định.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp cần dựa vào sức mạnh tập thể, đừng một mình gồng gánh. Sự nghiệp: Công việc nhìn chung thuận lợi, ít sai sót, nên tìm đồng đội hỗ trợ để nâng cao hiệu quả. Tài lộc: Trong đầu tư, kiên trì đi đúng hướng mới có thành quả, vài trục trặc nhỏ không đáng lo. Tình cảm: Nên bao dung và thấu hiểu nỗi vất vả của đối phương, đừng giữ bực bội trong lòng. Sức khỏe: Hoạt động thể chất vừa phải là tốt.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã sống cho mình là được nhưng đừng quá ích kỷ, bỏ mặc mọi thứ. Sự nghiệp: Trong công việc, có chuyện không như ý thì buồn bực cũng vô ích, tốt nhất nên tìm cách tự giải quyết. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, những gì không rõ thì đừng tham gia, nên suy nghĩ nhiều và tránh chạy theo số đông. Tình cảm: Người ấy không thích cách bạn bộc lộ cảm xúc quá mạnh mẽ, có gì hãy nói bình tĩnh. Sức khỏe: Khi đi ra ngoài cần chú ý an toàn giao thông.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết bình lặng, ít rắc rối. Sự nghiệp: Khi gặp tình huống mới, đừng vội hoảng, hãy tham khảo kinh nghiệm hoặc quy trình cũ, thường xuyên báo cáo xin ý kiến sẽ an toàn hơn. Tài lộc: Chỉ cần làm tốt dự án hiện có, đừng đứng núi này trông núi nọ. Tình cảm: Mối quan hệ bình dị nhưng yên ổn, cùng nhau sống an tâm. Sức khỏe: Nên hạn chế ăn uống quá độ, dành thời gian vận động nhiều hơn.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có cơ hội nhận được lời chỉ dẫn từ quý nhân, hãy khiêm tốn tiếp thu. Sự nghiệp: Vận thế nơi công sở khởi sắc, biết cố gắng thì dễ được đánh giá cao, nếu có người chỉ cách làm dự án thì nên lắng nghe. Tài lộc: Đầu tư tài chính nên chọn dự án an toàn, thiên về bảo thủ để giảm rủi ro, dễ phất lên được. Tình cảm: Quan hệ hòa thuận, hai bên tôn trọng và bao dung nhau. Sức khỏe: Tình trạng cơ thể tốt, ít lo ngại.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư chỉ để tâm đến việc của mình, ít quan tâm đến chuyện xung quanh. Sự nghiệp: Làm việc tập trung giúp hiệu suất cao, nhưng cũng dễ bị thiếu thông tin trong công việc, dẫn đến phiền toái. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, nên chọn dự án phù hợp với khả năng bản thân là điều quan trọng nhất. Tình cảm: Trong quan hệ thân mật, nếu chỉ nghĩ đến bản thân sẽ khiến đối phương khó chịu, cần bỏ công sức vun đắp. Sức khỏe: Chỉ cần vận động vừa phải.
Bích Hậu (Theo Sohu)
