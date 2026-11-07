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Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 đẹp dịu dàng với trang phục áo dài

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe sắc vóc dịu dàng, thanh lịch trong màn trình diễn trang phục áo dài với bộ sưu tập Mạch Liên Hoa.

Theo JEANIE/ Tiền Phong (Ảnh: Nhóm PV báo Tiền Phong)

Hành trình Mạch Liên Hoa mở đầu với Dấu Sen Trên Gốm Hoa Nâu. Từ những nét vẽ mộc mạc mà phóng khoáng thời Lý - Trần, nhà thiết kế Ngọc Hân đưa vẻ đẹp hoa sen vượt qua dòng chảy thời gian, một lần nữa nở rộ trên tà áo dài Việt.

Tiếp nối là Dấu Sen Nơi Miền Văn Hiến, nhà thiết kế Ngọc Hân đưa hoa văn Lộ Lộ Liên Hoa từ bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám lên tà áo dài, tôn vinh vẻ đẹp thanh cao và truyền thống hiếu học Việt Nam.

Sức sống của những giá trị truyền thống ấy vẫn hiện diện rộn ràng trong lễ hội Cầu Ngư và hội chọi trâu Đồ Sơn, mang đậm bản sắc văn hóa và khí chất hào sảng của người Hải Phòng.

Với Sen và Những Nàng Thơ, nhà thiết kế Hạnh Nguyễn đưa sắc sen sơn mài hòa cùng dáng thiếu nữ, tôn vinh vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng và đầy sức sống của người phụ nữ Việt Nam.

Từ Bến K15 huyền thoại đến miền di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, mỗi dấu tích đều khắc ghi lịch sử hào hùng và niềm kiêu hãnh của Hải Phòng, vững vàng vươn tới tương lai.

Khép lại hành trình là Sen và Muôn Vật Yêu Thương. Qua sáng tạo của nhà thiết kế Hạnh Nguyễn, hoa sen hòa cùng vẻ đẹp thiên nhiên, tôn vinh sức sống và những giá trị bình dị, thân thương.

Hải Phòng hôm nay vươn mình mạnh mẽ, tiếp nối di sản như những cánh sen ngàn năm bừng nở trên tà áo dài Việt. Một mạch sen chưa từng ngừng chảy. Một mạch văn hóa vẫn đang được viết tiếp Mạch Liên Hoa.

hoahoctro.tienphong.vn
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