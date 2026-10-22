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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Chiều 21/10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Brussels bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Theo Việt Cường/VOV

Đón đoàn tại sân bay về phía Bỉ có: Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Andries Gryffroi; Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegst; Cục trưởng Cục lễ tân Bộ Ngoại giao Pierr Cartuyvelle; Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Antwerp Van Gestel. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và EU Nguyễn Hương Trà và cán bộ, nhân viên, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ.

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Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Trong quan hệ với EU, đặc biệt trong bối cảnh hai bên vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 1 năm nay, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam, là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU. Với tiềm năng hợp tác rộng mở và sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ song phương, trên cơ sở những thành tựu nổi bật trong hơn 35 năm qua, chuyến thăm cũng là dịp để hai bên làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác quan trọng, nhất là về thương mại, đầu tư, nhất là trụ cột hợp tác về khoa học-công nghệ, đưa EU trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực này, đặc biệt về vũ trụ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ xanh, khoáng sản thiết yếu...; tạo xung lực mới trong hợp tác thương mại-đầu tư giữa Việt Nam với EU và các nước thành viên, qua đó xây dựng quan hệ Việt Nam-EU trở thành hình mẫu trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU.

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra tiếp theo chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Philippe tới Việt Nam tháng 4/2025, và vào thời điểm quan hệ hai nước đang có nền tảng thuận lợi sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 8 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp với sự tin cậy chính trị cao, hiểu biết và gắn kết ngày càng sâu sắc; chuyến thăm góp phần đưa quan hệ Việt Nam- Bỉ lên tầm cao mới; tạo đột phá trong hợp tác ở các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh như KHCN, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, AI, nông nghiệp xanh...; phát huy vai trò cửa ngõ đưa hàng hóa hai nước vào thị trường EU và ASEAN, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hợp tác, sản xuất, phân phối các sản phẩm của Bỉ tại khu vực Đông Nam Á.

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Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ khẳng định tầm quan trọng của EU và Bỉ trong tổng thể chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với hai đối tác, chuyển hóa các cam kết cấp cao đã có thành những hành động thiết thực, cụ thể, tạo tiền đề để đưa quan hệ giữa Việt Nam với EU và Bỉ bước sang một giai đoạn phát triển mới cao hơn. Chuyến thăm là cơ hội để Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị; tăng cường quan hệ giữa cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo EU và Bỉ, phát huy cao độ vai trò của ngoại giao nguyên thủ trong huy động, khai thác tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, trực tiếp đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng hai con số.

#Tổng Bí thư Tô Lâm #Bỉ #EU #hợp tác chiến lược #thương mại #khoa học công nghệ

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