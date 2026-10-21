Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Đô thị biển Đan Mạch truyền cảm hứng phát triển ven biển Việt Nam

Thăm dự án bán đảo nhân tạo Lynetteholm tại Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá kinh nghiệm của Đan Mạch có nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong phát triển đô thị ven biển, mở rộng không gian phát triển và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Việt Cường/VOV

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã đi thăm dự án xây dựng bán đảo nhân tạo Lynetteholmen và khu đô thị mới quy mô lớn tại Copenhagen. Cùng đi có Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành, doanh nghiệp của Đan Mạch và thành phố Copenhagen.

Lynetteholm là một trong những dự án phát triển đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu lớn nhất của Đan Mạch, được xây dựng tại khu vực cảng Copenhagen, hướng ra eo biển Øresund. Dự án được Quốc hội Đan Mạch thông qua năm 2021, khởi công năm 2022, có diện tích khoảng 2,75 km² (275 ha), dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2070.

dao.jpg
Nhà Vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án đảo nhân tạo Lynetteholm trong hành trình trên tàu ra thăm đảo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Dự án hướng tới ba mục tiêu chính: Bảo vệ thủ đô Copenhagen trước nguy cơ nước biển dâng, bão và ngập lụt; phát triển khu đô thị xanh, hiện đại, với khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 50.000 người và tạo khoảng 30.000 việc làm; mở rộng không gian đô thị, phát triển giao thông công cộng, hạ tầng xanh và các khu vực sinh thái ven biển.

Lynetteholm được xem là biểu tượng cho tầm nhìn dài hạn của Đan Mạch trong kết hợp phát triển đô thị bền vững với thích ứng biến đổi khí hậu, có giá trị tham khảo đối với các đô thị ven biển Việt Nam.

Đi thăm và nghe những chia sẻ hữu ích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua, Hoàng gia, Chính phủ Đan Mạch, thành phố Copenhagen, các cơ quan liên quan đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đây là vấn đề Việt Nam đặc biệt quan tâm. Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đô thị, khu kinh tế và hệ thống hạ tầng quan trọng nằm tại khu vực ven biển và đồng bằng thấp. Quá trình đô thị hóa nhanh cùng với tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quy hoạch, phát triển đô thị và kết cầu hạ tầng theo hướng xanh, đồng bộ và có khả năng chống chịu cao.

Để tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển, đặc biệt về phía biển, Việt Nam đã thực hiện công cuộc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, theo đó Việt Nam có 21/34 tỉnh, thành phố có đường bờ biển. Đây là một thuận lợi rất lớn để khai thác tiềm năng, lợi thế của biển trong phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước, trong đó bao gồm việc hình thành, phát triển các khu đô thị, khu kinh tế, hệ thống kết cấu hạ tầng cảng biển, logistics và các khu vực chức năng khác ven biển và trên biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, kinh nghiệm của Lynetteholmen cho thấy một công trình thích ứng với biến đổi khí hậu có thể được thiết kế để đồng thời tạo ra không gian phát triển mới, cảnh quan ven biển, giá trị sinh thái và lợi ích kinh tế - xã hội. Cách tiếp cận này có nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình nghiên cứu các giải pháp phát triển đô thị ven biển và bảo vệ các trung tâm kinh tế lớn trước các rủi ro khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của Đan Mạch, chuyển những trao đổi hôm nay thành các chương trình hợp tác cụ thể phù hợp với Việt Nam.

Với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Đan Mạch, đặc biệt là những điểm tương đồng trong định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng và thích ứng với biến đổi khí hậu còn rất nhiều tiềm năng.

Sau khi kết thúc các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu đã chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam.

#Đan Mạch #đảo nhân tạo #biến đổi khí hậu #phát triển bền vững #lấn biển #đô thị ven biển

Bài liên quan

Chính trị

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Đan Mạch

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19-21/10/2026, nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu "Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đan Mạch":

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19-21/10/2026 nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch.

Cùng dự Diễn đàn có: Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Đan Mạch.

tbt.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương cao quý của Vương quốc Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10 (giờ địa phương), Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

Xúc động được nhận Huân chương Voi, huân chương Hoàng gia cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn dành vinh dự to lớn này cho nhân dân Việt Nam, cho các thế hệ người Việt Nam và Đan Mạch đã đặt nền móng, vun đắp tình hữu nghị suốt 55 năm qua và cho những người Việt Nam, Đan Mạch hôm nay đang tiếp nối hành trình, đưa quan hệ hai nước bước sang một chương phát triển mới.

huan-chuong.jpg
Nhà Vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi (Order of the Elephant) - huân chương cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định người bị xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em không được nhận con nuôi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, ngày 19/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 - 24/10/2026.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Vận chuyển 8.453 mẫu xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự

Vận chuyển 8.453 mẫu xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự

Sáng 21/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức lễ viếng, bàn giao và vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự, đưa ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt, chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI, nữ cán bộ cấp vụ của Văn phòng Quốc hội nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch

Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, sáng 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19 - 21/10/2026.

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định người bị xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em không được nhận con nuôi