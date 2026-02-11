Tò mò cuộc sống của 'người khổng lồ' cao 3m

Hà Nội

Được mệnh danh "người khổng lồ tự nhiên", Angus MacAskill sở hữu chiều cao lên tới 2,36m. Ông cũng có sức mạnh phi thường nhưng mắc một số bệnh lý suy nhược.

Trong ấn bản năm 1981, Sách Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận Angus MacAskill là người đàn ông khỏe nhất, người khổng lồ không bệnh lý cao nhất và "người khổng lồ tự nhiên" cao lớn nhất lịch sử nhân loại khi sở hữu chiều cao 2,36m. Ảnh: Wikimedia Commons.
Với chiều cao khủng, MacAskill trở nên nổi bật, thu hút sự chú ý ở bất cứ nơi nào mà ông đến. Ông có chiều cao vượt trội một cách tự nhiên, thay vì mắc chứng khổng lồ hay có lượng hormone tăng trưởng bất thường. Ảnh: Public Domain.
MacAskill sinh năm 1825 tại Scotland. Khi còn nhỏ, gia đình ông chuyển đến Nova Scotia, Canada. Mặc dù cha mẹ có chiều cao trung bình nhưng ông bắt đầu phát triển nhanh chóng sau khi ở tuổi thiếu niên. Không lâu sau, quần áo và đồ dùng của ông MacAskill phải được làm riêng cho phù hợp với chiều cao. Ảnh: Rain Salazar / Atlas Obscura User.
Hầu hết những người quen đánh giá MacAskill là một người có thái độ ôn hòa. Ông có giọng nói nhỏ nhẹ, đôi mắt xanh thẳm hiền hậu. Ảnh: Rain Salazar / Atlas Obscura User.
Vào năm 1849, PT Barnum đã mời ông MacAskill tham gia gánh xiếc lưu động của mình. Barnum nổi tiếng với gánh xiếc gồm nhiều người "đặc biệt" như người thấp nhất, cao nhất, già nhất... Các buổi biểu diễn do Barnum tổ chức thu hút rất đông khán giả giúp đem về nguồn thu lớn. Ảnh: Rain Salazar / Atlas Obscura User.
Ông MacAskill đã đi lưu diễn khắp Bắc Mỹ và châu Âu cùng gánh xiếc của Barnum và được nhiều người biết đến. Trong nhiều chuyến lưu diễn ở các nơi trên thế giới, MacAskill nổi bật khi đứng cạnh "người tí hon" Charles Sherwood Stratton chỉ cao 102 cm. Ảnh: Rain Salazar / Atlas Obscura User.
Thêm nữa, MacAskill còn trổ tài biểu diễn sức mạnh phi thường của mình khiến khán giả thích thú. Một số người ca ngợi rằng, ông có sức mạnh bằng 6 người đàn ông bình thường cộng lại. Ảnh: Rain Salazar / Atlas Obscura User.
Vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp biểu diễn, MacAskill từng được mời tới biểu diễn tại lâu đài Windsor. Nữ hoàng Victoria hài lòng với màn biểu diễn của người khổng lồ này và được cho là đã thưởng cho ông 2 chiếc nhẫn vàng. Ảnh: Tiger, CC BY-SA 2.0.
Sau khi giã từ sự nghiệp biểu diễn, ông MacAskill trở về Nova Scotia. Ông mua một nhà máy xay bột nhỏ và một cửa hàng tạp hóa để kiếm sống. Đến ngày 8/8/1863, ông qua đời với nguyên nhân tử vong được bác sĩ khi đó gọi là "sốt não". Ảnh: Wikimedia Commons.
