Tìm ra nguyên nhân gây "sóng thần ma" cao tới 30m ở Alaska

Hiện tượng "sóng thần ma" bí ẩn xảy ra ở Đông Nam Alaska đã khiến các nhà khoa học "đau đầu" đi tìm lời giải dù không có trận động đất nào ghi nhận.

Tâm Anh (theo Mail Online)
Trước đó, Trung tâm Động đất Alaska đã nhận được thông báo về một đợt sóng thần cục bộ tại vịnh Endicott Arm vào ngày 10/8. Sóng cao 3 - 5m xuất hiện gần đảo Harbor, trong khi ở đảo Sawyer, nước dâng đến 30m. Ảnh: Mail Online.
Các nhà khoa học đã xác định nguyên nhân dẫn tới "trận sóng thần" bí ẩn xảy ra ở Đông Nam Alaska vào ngày 10/8. Ảnh: Mail Online.
“Đây là vụ sạt lở lớn nhất ở Alaska trong vòng 10 năm qua”, Giám đốc Trung tâm Michael West cho biết. Ảnh: webpronews.com.
Theo các chuyên gia, việc sạt lở đất có thể gây sóng thần bằng cách đẩy một lượng nước khổng lồ ra xung quanh. Ảnh: Caters.
“Những sự kiện như thế này có thể được kích hoạt bởi động đất, băng tan hoặc mưa lớn”, Tiến sĩ Alec Bennett thuộc Đại học Alaska Fairbanks giải thích. Ảnh: Caters.
Một phần đất đá rơi xuống sông băng Sawyer và phần còn lại lao xuống vịnh Tracy Arm, tạo ra hiện tượng seiche hay còn được gọi là dạng sóng thần bị kẹt trong vịnh hẹp. Trung tâm Động đất nhận định đây có thể là vụ sạt lở tạo sóng thần lớn nhất ở Alaska kể từ năm 2015. Ảnh: Caters.
Các nhà khoa học so sánh sự kiện lần này với thảm họa vịnh Lituya vào năm 1958, khi một trận động đất 7,8 độ Richter kích hoạt sạt lở, tạo nên siêu sóng thần cao tới 524m. So với sự việc xảy ra vào năm 1958, trận sóng thần ngày 10/8 vừa qua nhỏ hơn nhiều nhưng vẫn là lời cảnh báo tới nhân loại về sức mạnh hủy diệt của tự nhiên. Ảnh: Caters.
“Những vịnh hẹp, hồ nước hay cửa biển đặc biệt dễ bị ảnh hưởng, vì chỉ cần một khối đất đá đủ lớn là có thể làm dâng cả khối nước trong đó”, Tiến sĩ Bennett cho hay. Ông cũng cảnh báo rằng, biến đổi khí hậu, băng tan và mưa cực đoan có thể khiến các sự kiện như vậy xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai. Ảnh: undark.org.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo Mail Online)
