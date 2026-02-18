Tiết lộ sốc về loài khủng long nhỏ nhất từng tồn tại

Hà Nội

Giải mã

Khi nhắc đến khủng long, người ta thường nghĩ tới những gã khổng lồ, nhưng thực tế từng tồn tại các loài khủng long nhỏ bé đến khó tin.

T.B (tổng hợp)
Khủng long không phải lúc nào cũng to lớn. Hình ảnh khủng long khổng lồ chỉ phản ánh một phần lịch sử tiến hóa, bởi nhiều loài có kích thước chỉ tương đương chim hoặc mèo nhà. Ảnh: Pinterest.
Ứng cử viên cho danh hiệu nhỏ nhất. Các nhà cổ sinh vật học thường nhắc tới Microraptor, Anchiornis hay Parvicursor như những loài khủng long nhỏ nhất từng được phát hiện. Ảnh: Pinterest.
Microraptor – khủng long bốn cánh. Microraptor chỉ nặng khoảng 1 kg, dài chưa đến 1 mét, có bốn chi phủ lông vũ, cho thấy nó có thể lượn hoặc bay ngắn giữa các tán cây. Ảnh: Pinterest.
Anchiornis và mối liên hệ với chim. Anchiornis thậm chí còn nhỏ hơn, kích thước gần bằng quạ, sở hữu bộ lông phát triển, làm mờ ranh giới giữa khủng long và chim nguyên thủy. Ảnh: Pinterest.
Parvicursor – bé nhưng nhanh nhẹn. Parvicursor dài khoảng 60 cm, thân hình mảnh khảnh, chân sau khỏe, được cho là có khả năng chạy rất nhanh để tránh kẻ săn mồi. Ảnh: dinosaurpictures.org.
Sống sót nhờ kích thước nhỏ. Kích thước tí hon giúp những loài này ít cần thức ăn, dễ ẩn nấp và thích nghi với môi trường rừng rậm, nơi khủng long lớn khó sinh tồn. Ảnh: dinosaurpictures.org.
Bằng chứng hóa thạch hiếm hoi. Do xương nhỏ và mảnh, hóa thạch của các loài khủng long tí hon rất hiếm, khiến việc xác định “loài nhỏ nhất” vẫn còn gây tranh cãi. Ảnh: dinosaurpictures.org.
Lật đổ định kiến về khủng long. Sự tồn tại của những loài khủng long bé nhỏ cho thấy thế giới kỷ nguyên khủng long đa dạng hơn nhiều so với hình dung phổ biến, và không phải khủng long nào cũng là quái vật khổng lồ. Ảnh: ytimg.com.
