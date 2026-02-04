Hà Nội

Xe

Thị trường ôtô Việt tràn ngập ưu đãi, giảm giá trước Tết Nguyên đán

Chỉ còn hơn 1 tuần bán hàng nữa là nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường ôtô Việt Nam sôi động hơn bao giờ hết với các chương trình khuyến mãi, giảm giá.

Theo: Diễn đàn doanh nghiệp

Để kích cầu cho giai đoạn cận Tết, Toyota Việt Nam tiếp tục duy trì mức khuyến mãi lệ phí trước bạ cho các dòng xe chủ lực của hãng. Cụ thể Yaris Cross, mẫu xe bán chạy nhất của Toyota trong 2025, ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 33-37 triệu đồng. Lệ phí trước bạ áp dụng theo mức 10%, không phân biệt địa phương. Toyota Vios cũng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Tại đại lý, giá Vios giảm khoảng 23-27 triệu đồng. Hai mẫu xe Veloz và Avanza được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Tại đại lý, Toyota Avanza giảm 56-60 triệu đồng, còn Veloz giảm 64-66 triệu đồng.

Đầu 2026, ngoài giảm giá ba 4 dòng xe kể trên, Toyota Việt Nam còn hạ giá bán lẻ hàng loạt mẫu hybrid khi ưu đãi của nhà nước về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với loại xe này được áp dụng. Các phiên bản hybrid của Yaris Cross, Corolla Cross, Camry, Alphard giảm 37-200 triệu đồng. Ngoài ra, các đại lý còn có khuyến mãi riêng dành cho khách hàng mua xe những ngày sát Tết.

1-5505.jpg
Thị trường ôtô Việt tràn ngập ưu đãi, giảm giá trước Tết Nguyên đán.

Mazda cũng có chương khuyến mãi dành cho một số mẫu xe. Cụ thể mẫu CX-5 tiếp tục được giảm 40 triệu đồng dành cho phiên bản Deluxe, đưa giá khởi điểm xuống còn 709 triệu đồng. Các mẫu khác như CX-3 và CX-30 cũng được ưu đãi 20 triệu đồng, giá khởi điểm xuống còn từ 529 triệu đồng và 679 triệu đồng.

Suzuki giảm giá cho mẫu xe Fronx từ 30 - 60 triệu đồng tùy phiên bản, đưa giá thực tế xuống còn 490 - 614 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu XL7 hybrid được giảm 70 triệu đồng, giá bán chỉ còn 529,9 triệu đồng. Riêng Suzuki Jimny sản xuất năm 2024 được giảm 95 triệu đồng, giá bán thực tế còn từ 694 triệu đồng.

Hyundai hiện có mức ưu đãi lớn cho nhiều mẫu xe. Nổi bật là Santa Fe với mức giảm lên tới 220 triệu đồng cho xe sản xuất năm 2025. Palisade tiếp tục duy trì ưu đãi khoảng 200 triệu đồng. Trong khi đó, Stargazer được giảm tới 96 triệu đồng, Tucson giảm khoảng 58 triệu đồng, trong khi Accent tiếp tục nhận hỗ trợ 64 triệu đồng.

Kia cũng giảm giá lớn cho một số mẫu xe. Trong đó K5 có mức giảm tới 90 triệu đồng, đưa giá bán phiên bản tiêu chuẩn xuống còn từ 759 triệu đồng. Carnival hybrid được giảm 80 triệu đồng, giá sau ưu đãi từ 1,539 tỉ đồng cho bản Premium 7S, trong khi bản Signature với hàng ghế 2 VIP có giá còn 1,799 tỉ đồng. Các mẫu xe khác như Soluto, K3, Sonet, Seltos, Sportage, Sorento và Carnival đều được áp dụng mức giảm từ 10 - 60 triệu đồng, tùy phiên bản.

Ford cũng tiếp tục giảm giá cho các mẫu xe pick up. Cụ thể Ranger phiên bản XLS, ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ giúp giá bán thực tế được kéo xuống dưới ngưỡng 700 triệu đồng. Ở các phiên bản cao hơn như Raptor, Stormtrak hay Wildtrak, mức ưu đãi cũng được đẩy mạnh thông qua chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Bên cạnh đó, theo ghi nhận tại các đại lý, nhiều nơi còn tặng kèm bảo hiểm thân vỏ và các phụ kiện như dán kính, trải sàn…, qua đó nâng tổng giá trị khuyến mãi dành cho Ranger Raptor lên mức hơn 100 triệu đồng.

Gần Tết Nguyên đán nhu cầu về ô tô tăng nhưng nguồn cung dồi dào, nên các chương trình khuyến mãi, giảm giá tiếp tục được các hãng xe và đại lý duy trì để kích cầu. Hầu hết các mẫu xe của mọi thương hiệu đều có khuyến mãi giảm giá.

