Thay khớp háng cho cụ bà 101 tuổi, gãy liên mấu chuyển xương đùi

Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đức Giang vừa tiếp nhận và điều trị thành công một ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhân N.T.C, 101 tuổi, bị gãy liên mấu chuyển xương đùi phải do ngã.

Phẫu thuật thần tốc – chỉ trong 40 phút

Với bệnh nhân ở tuổi bách niên bị loạn nhịp tim hoàn toàn, phẫu thuật thay khớp háng là một thách thức lớn, đòi hỏi sự đánh giá toàn diện, phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và lựa chọn chiến lược điều trị tối ưu nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho người bệnh.

Ê-kíp phẫu thuật đã triển khai ca mổ với thời gian tối ưu, giúp giảm tối đa thời gian gây mê, hạn chế nguy cơ biến chứng và phù hợp với thể trạng đặc biệt của người bệnh cao tuổi.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngay sau phẫu thuật, bệnh nhân được truyền máu kịp thời, theo dõi huyết động chặt chẽ và chăm sóc hồi sức tích cực nhằm bảo đảm ổn định toàn trạng.

Ê-kíp Gây mê hồi sức đã áp dụng giảm đau ngoài màng cứng do bệnh nhân tự kiểm soát (PCEA) – phương pháp tiên tiến giúp bệnh nhân không đau sau mổ, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi chức năng sớm, nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống.

Ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật gồm: TS.BS Trần Trung Kiên – Trưởng khoa, ThS.BS Vũ Mạnh Linh – Phó Trưởng khoa, ThS.BS Nguyễn Văn Khước; Ê-kíp Gây mê hồi sức và hồi sức ngoại gồm: BSCKII Lê Nguyễn An – Trưởng khoa Gây mê hồi sức, BS Nguyễn Hoàng Hải, BS Vũ Thiên Sơn và các điều dưỡng khoa Hồi sức ngoại.

Sau 40 phút ca mổ cho bệnh nhân đã thành công. Thành công của ca bệnh không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn, sự phối hợp liên chuyên khoa hiệu quả của BVĐK Đức Giang, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc – giúp cụ bà sớm vận động trở lại, đón Tết đoàn viên bên gia đình.

Cụ bà sau ca phẫu thuật - Ảnh BVCC

Gãy liên mấu chuyển xương đùi nhiều biến chứng đe dọa sức khỏe người cao tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cho biết, gãy liên mấu chuyển xương đùi chiếm tới 55% trong các loại gãy xương đầu trên xương đùi ở người cao tuổi. Tình trạng diễn ra có mối liên quan chặt chẽ với vấn đề tuổi tác và tình trạng loãng xương nên bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi và nữ giới có tỷ lệ mắc cao gấp đôi nam giới.

Thay khớp háng thần tốc cho cụ bà - Ảnh BVCC

Gãy liên mấu chuyển xương đùi là tình trạng gặp nhiều ở người cao tuổi khi xương không chắc khỏe, mắc tình trạng loãng xương và thường gặp trong các tai nạn sinh hoạt như trượt té ngã, vấp ngã đập hông xuống nền cứng.

Người bệnh gãy liên mấu chuyển triệu chứng bao gồm các đặc điểm sau: Đau nhức vùng mông, vùng đùi sưng nề và không thể đứng dậy; Vận động hai bên háng rất đau; Chân gãy thấp hơn so với chân lành và bàn chân đổ xoay ngoài sát mặt giường.

Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt, đầu chi lạnh, vã mồ hôi. Những biểu hiện này là dấu hiệu của tình trạng mất máu cấp tính, người bệnh cần được đưa ngay đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị.

Gãy liên mấu được chia thành 3 nhóm theo tiêu chuẩn AO là A1 – A2 - A3, trong mỗi nhóm lại bao gồm 3 tiểu nhóm nhỏ như sau:

Loại A1: Là loại gãy đơn giản gồm 1 đường gãy chạy từ mẫu chuyển lớn đến vỏ xương bên trong. Loại gãy này gồm 3 nhóm nhỏ như sau: A1 – 1: Có đường gãy trên nền cổ mấu chuyển; A1 – 2: Có đường gãy liên mấu chuyển; A1 – 3: Có đường gãy dưới mấu chuyển bé.

Loại A2: Là loại gãy mà hướng đường gãy được xác định như loại A1 nhưng vỏ thân xương bên trong gãy thành 3 mức và có nhiều mảnh rời. Loại gãy này gồm 3 nhóm nhỏ như sau: A2 – 1: Nhóm gãy có một mảnh rời; A2 – 2: Nhóm gãy có 2 mảnh rời; A2 – 3: Nhóm gãy có nhiều hơn 2 mảnh rời.

Loại A3: Là loại gãy có đường gãy chạy từ vỏ thân xương đùi vị trí ngay dưới mấu chuyển lớn chạy tới trong mấu chuyển bé. Trường hợp đường gãy bên ngoài bắt đầu từ dưới mấu chuyển lớn và kết thúc bên trong mấu chuyển bé thì cũng được xếp vào loại A3 (đường gãy chéo ngược).

Loại gãy này gồm 3 nhóm nhỏ như sau: A3 – 1: Nhóm gãy có đường gãy đơn giản chéo, chếch lên; A3 – 2: Nhóm gãy có đường gãy đơn giản ngang; A3 – 3: Nhóm gãy có đường gãy đơn giản chéo, chếch lên có kèm gãy mấu chuyển nhỏ.

Người bệnh gãy liên mấu chuyển điều trị được theo hai phương pháp chính là phẫu thuật kết hợp xương và điều trị bảo tồn.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Trong trường hợp người bệnh không thực hiện phẫu thuật có thể gặp một số biến chứng sau:

Giai đoạn sớm: Gãy liên mấu chuyển thường chảy máu nhiều nên người bệnh có thể gặp biến chứng sốc mất máu, sốc chấn thương do đau.

Giai đoạn muộn: Có thể bị tàn phế suốt đời do xương không liền hoặc chậm liền xương. Bên cạnh đó, người bệnh nằm lâu dễ dẫn đến các bệnh lý như viêm đường tiết niệu, viêm phổi, đặc biệt là loét các điểm tỳ và có thể dẫn đến tử vong do các biến chứng đó.