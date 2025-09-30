Thay đổi thói quen sống của tôi… nhờ Khoa học và Đời sống

66 năm phụng sự bạn đọc, Báo Khoa học và Đời sống được nhiều độc giả đón nhận, trân trọng như người bạn đồng hành trong hành trình chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tạo sức mạnh vượt qua nỗi đau bệnh tật

Hơn 30 năm gắn bó với Khoa học & Đời sống, ông Nguyễn Văn Soạn (78 tuổi, số 22 ngõ 22 đường Hoàng Công Thái, phố chùa Hà, phường Vĩnh Phúc, Hà Nội) coi tờ báo là người bạn thân thiết chuyên cung cấp “kho thuốc quý” giúp ông, gia đình và bạn bè biết cách ăn uống, tập luyện và chữa trị bệnh tật để sống vui, sống khỏe.

Ông Soạn cho biết, sau khi tham gia Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, trở về, ông mang trong mình rất nhiều thương tật, có những vết thương ở đầu, ở chân... vẫn còn mảnh kim loại trong người nên sức khỏe yếu. Vì vậy, ngay khi vào công tác trong ngành y tế ông đã biết đến Báo Khoa học và Đời sống chuyên phổ biến kiến thức, đặc biệt là các vấn đề về sức khỏe nên thường xuyên theo dõi.

Ông Trần Văn Soạn thường xuyên theo dõi Báo Khoa học & Đời sống.

Đặc biệt, từ năm 1984, sau khi được cấp cứu vì ho và nôn ra máu tưởng do đau dạ dày nhưng không ngờ do giãn tĩnh mạch thực quản, tràn dịch màng phổi, rung nhĩ tim... tưởng không qua khỏi, ông đã đặt riêng cho mình tờ Khoa học và Đời sống, coi nó là người bạn đồng hành trong hành trình chữa bệnh.

Lý do ông đưa ra là khi bị bệnh ở mức “cửa tử”, cân nặng còn 32kg, hồng cầu còn 1,7 triệu không đủ sức khỏe phẫu thuật, ông và gia đình đã rất quan tâm tới mục chữa bệnh không dùng thuốc với bài tập và chế biến món ăn, giữ tinh thần thoải mái, các phương pháp xoa bóp bấm huyệt, tập thở... để nâng cao sức khỏe.

Đặc biệt, sau khi nội soi nối lại tĩnh mạch thực quản trở về ông đã không ngừng tìm hiểu các bài thuốc hay, các cây thuốc quý, các bài thuốc dân gian trên báo, các bài thuốc dân tộc kết hợp với thực tiễn của nghề là dược sĩ để sử dụng các bài thuốc nam, thuốc đông y giúp phục hồi sức khỏe.

Điều quý giá nhất, năm 1994 chính Báo Khoa học và Đời sống là cầu nối để ông đến với môn Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe, không chỉ giúp ông khỏe mạnh mà còn đi khắp nơi để giúp đỡ hàng nghìn người tập luyện nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật.

Ông kể, năm đó bệnh cũ của ông tái phát phải nằm viện điều trị, trong lúc đó ông may mắn không chỉ biết đến môn Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe trên báo mà trùng hợp cũng có 1 đại tá nằm viện đang tập luyện môn này. Thế là ông theo học học để nâng cao sức khỏe, chữa bệnh cho mình.

Càng nghiên cứu, càng đọc Khoa học và Đời sống, càng học, ông càng đam mê phương pháp tự luyện tập, bồi dưỡng sức khỏe, phòng bệnh, từng bước chữa bệnh mạn tính, tiến tới sống lâu và sống có ích. Điều làm ông tâm đắc nhất để theo đuổi phương pháp này là tất cả người hướng dẫn, truyền đạt phương pháp, nghiên cứu, quản lý... đều thực hiện miễn phí, mang tình yêu thương để giúp nhau khỏe mạnh, phòng và chữa bệnh.

Ông Trần Văn Soạn sưu tầm các bài báo Khoa học và Đời sống để truyền tải đến mọi người.

Cũng từ đó bên cạnh việc hỗ trợ mọi người tập luyện, ông cũng mang những kiến thức thiết thực trên báo liên quan đến việc ăn uống, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật để hướng dẫn cho mọi người trong câu lạc bộ.

Bảo bối của nhiều người

Ông Nguyễn Đình Nhận, 69 tuổi, ở xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng đã có hơn 30 năm gắn bó với Khoa học và Đời sống, từ một bạn đọc thường xuyên trở thành cộng tác viên tích cực.

Ông Nguyễn Đình Nhận đam mê đọc Báo Khoa học và Đời sống trên nền tảng số.

Ông Nhận bày tỏ: “Trong giai đoạn báo mạng có phần lấn át báo giấy, sự phát triển tất yếu của xã hội hiện đại, nhưng với tôi, khi được đón trên tay tờ báo giấy Khoa học và Đời sống vẫn mang đến những điều lý thú đặc biệt mà báo mạng không có được.

Bài đọc trước, bài đọc sau, đọc phân đoạn thời gian, bài nào thật tâm đắc thì cắt ra lưu thành bộ sưu tập, những lúc như vậy đều mang lại những cảm xúc thư giãn và thấy những kiến thức, thông tin của Báo Khoa học và Đời sống thấm vào sâu hơn, nhớ hơn để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

“Thông tin, kiến thức đa chiều và những chỉ dẫn cụ thể trong các bài báo, không chỉ giúp ích cho chúng tôi phòng ngừa bệnh tật mà còn giúp nhiều người trong CLB phát hiện kịp thời các bệnh lý nguy hiểm như: Đột quỵ, tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu…

Nhờ áp dụng các kiến thức từ Khoa học và Đời sống để nâng cao sức khỏe mà ở tuổi 69 ông Nhận vẫn cường tráng.

“Tôi là thành viên trong CLB xe đạp xanh của địa phương, một tuần đạp xe 4 buổi sáng, 2 buổi tập gym xen kẽ, chủ nhật nghỉ tối sinh hoạt CLB cập nhật thông tin thời sự, các bài báo hay trên Khoa học và Đời sống được chia sẻ rộng rãi bởi những lợi ích thiết thực mà báo mang lại. CLB có 38 người ban đầu chỉ có 12 người đặt báo, đến nay cả 38 người đều thường xuyên đọc và cập nhật thông tin trên báo Khoa học và Đời sống.

Với nhiều người, Khoa học và Đời sống như bảo bối gối đầu giường”, ông Nguyễn Đình Nhận nhấn mạnh.