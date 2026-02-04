Hà Nội

Tết Ông Công ông Táo, 3 con giáp mệnh Trời khó cãi, tài lộc dồn dập

Giải mã

Tết Ông Công ông Táo, 3 con giáp mệnh Trời khó cãi, tài lộc dồn dập

Tử vi Tết Ông Công ông Táo 2026 dự báo 3 con giáp “mệnh Trời khó cãi” đón vận may cuối năm, tài lộc dồn dập, tiền bạc hanh thông trước thềm năm mới.

Theo Phụ nữ và Sức khỏe
Tuổi Thìn: Từ nay đến Tết Táo Quân là lúc số mệnh của Thìn có thay đổi vượt bậc, tuổi Thìn bước vào giai đoạn vận khí lên cao rõ rệt. Những khó khăn sẽ . Đây là thời điểm mà mệnh Trời đứng về phía bản mệnh, càng nỗ lực càng dễ gặt hái kết quả lớn.
Công việc của họ ngày càng thuận lợi, có sự tiến triển nhanh và chắc. Người kinh doanh dễ gặp mối lớn, hợp tác thuận lợi, lợi nhuận tăng cao vù vù. Người làm công ăn lương được giao việc quan trọng, danh tiếng được củng cố, thu nhập tăng lên không ngừng.
Tiền bạc vào đều tay, nguồn thu dồi dào, không bị đứt quãng. Tuổi Thìn vừa có tiền chi tiêu thoải mái, vừa có dư để tích lũy, sắm sanh nhiều tài sản giá trị. Càng về gần Tết Táo Quân, tài vận càng sáng, giúp bản mệnh an tâm tận hưởng thành quả mình tạo ra.
Tuổi Dậu: Tuổi Dậu là con giáp nghị lực, bản lĩnh, mạnh mẽ hơn người. Tử vi nói trong giai đoạn này được xem là con giáp có vận trình ổn định và dễ chịu nhất. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, khó khăn hay bế tắc được tháo gỡ kịp thời, mang lại vận may hiếm có.
Công việc của họ ngày càng trôi chảy, suôn sẻ, làm đâu ra đó. Người buôn bán có khách quen ủng hộ, doanh thu đều đặn, mở rộng việc làm ăn hơn. Người làm công sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, không cần bon chen nhưng vẫn đạt hiệu quả tốt, dễ nhận thưởng hoặc thêm thu nhập phụ.
Tiền bạc tuy không bùng nổ nhưng chảy đều, như phù sa bồi đắp, đủ để tuổi Dậu chi tiêu thoải mái, sắm sửa và lo toan cho gia đình. Giai đoạn này, bản mệnh không cần mạo hiểm vẫn có cuộc sống dư dả, hưởng thụ nhẹ nhàng.
Tuổi Hợi: Tuổi Hợi từ nay đến Tết Táo Quân có vận trình rực rỡ, vô cùng hanh thông. Sau thời gian dài cố gắng, đến nay họ đã bắt đầu thu về thành quả, được hưởng phúc, làm việc không quá vất vả nhưng kết quả lại rất xứng đáng.
Công việc diễn biến thuận lợi, ổn định và có chiều hướng phát triển. Người kinh doanh gặp đối tác tốt, làm ăn vào cầu, lợi nhuận tăng cao. Người làm công ăn lương được ghi nhận, nhận trọng trách lớn, lương thưởng đều tăng.
Tiền bạc vào đều, chi tiêu không phải đắn đo, nguồn tiền phong phú. Tuổi Hợi có điều kiện chăm lo cho bản thân và gia đình, tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn. Từ nay đến Tết Táo Quân là giai đoạn bản mệnh sống đúng nghĩa “thuận mệnh Trời”, tiền bạc đủ đầy, tinh thần an yên. (*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).
