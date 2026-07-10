Tây Thăng Long xong 100% giải phóng mặt bằng, hiện thực hóa giấc mơ sống xanh phía Tây Thủ đô

Nút thắt suốt nhiều năm trong giải phóng mặt bằng tại Đông Ngạc và Ô Diên đã chính thức được tháo gỡ, đưa đại lộ huyết mạch Tây Thăng Long bước vào thi công.

Lợi thế kết nối nội đô chỉ trong 15 phút cùng không gian sinh thái hoàn thiện, tiện ích đẳng cấp đưa Vinhomes Wonder City thành điểm đến an cư và tích sản sáng giá bậc nhất phía Tây Hà Nội.

Nút thắt lịch sử được tháo gỡ hoàn toàn, Tây Thăng Long lao nhanh về đích

Sau nhiều năm gặp khó vì các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại hai khu vực Đông Ngạc và Ô Diên, đại lộ Tây Thăng Long đang ghi nhận những chuyển biến tích cực, mở ra kỳ vọng sớm hoàn thiện trục giao thông chiến lược phía Tây Hà Nội.

Cụ thể, đến nay, những vướng mắc cuối cùng về mặt bằng đã được tháo gỡ khi các hộ dân hoàn tất bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án. Với đà thi công như hiện nay, tuyến đường dự kiến sẽ hoàn thành đúng hạn và thông xe toàn tuyến vào năm 2027.

Khi hạ tầng huyết mạch được khơi thông, rào cản về khoảng cách di chuyển giữa nội đô và khu vực phía Tây lập tức bị xóa bỏ. Thay vì tâm lý e dè, chờ đợi như trước, làn sóng khách hàng tìm kiếm chốn an cư dọc theo trục Tây Thăng Long tăng lên rõ rệt.

Gỡ xong điểm nghẽn Đông Ngạc và Ô Diên, Tây Thăng Long dự kiến thông xe trong năm 2027

Đón đầu dòng dịch chuyển này là Vinhomes Wonder City. Đại đô thị all-in-one đầu tiên và duy nhất trên trục Tây Thăng Long lọt “tầm ngắm” của người mua nhờ lợi thế vượt trội về vị trí kết nối và hệ sinh thái đã hoàn thiện.

Quyết định an cư của gia đình anh Nguyễn Tôn (Tây Hồ, Hà Nội) là minh chứng cho xu hướng đó.

“Gia đình tôi rất hài lòng với không gian sống tại Vinhomes Wonder City. Điều mong chờ nhất là đại lộ Tây Thăng Long sớm thông suốt. Khi tuyến đường hoàn thành, từ đây về khu vực Hồ Tây chỉ mất khoảng 15 phút, vừa thuận tiện cho công việc, vừa đảm bảo chất lượng sống. Vì vậy, gia đình dự định hoàn thiện nội thất và chuyển về sinh sống trong năm nay”, anh Tôn chia sẻ.

Gia đình anh Tôn hài lòng với lựa chọn an cư tại Vinhomes Wonder City



Hệ sinh thái xanh hiện hữu nâng cao chất lượng sống và giá trị tài sản

Nếu hạ tầng đưa Vinhomes Wonder City tiến sát trung tâm thì không gian xanh chính là giá trị sống khiến cư dân muốn gắn bó lâu dài. Hai yếu tố này cùng tạo nên sức hút của đại đô thị phía Tây Hà Nội.

Trên quy mô 133,4 ha, đại đô thị gây ấn tượng với mật độ xây dựng thấp chỉ 26,7%. Phần lớn diện tích được dành cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan, trong đó nổi bật là tổ hợp công viên liên hoàn rộng 19 ha. Trung bình, mỗi cư dân được thụ hưởng khoảng 20-25 m² không gian xanh - cao gấp nhiều lần nội đô, tạo giá trị vượt trội trong phân khúc bất động sản thấp tầng phía Tây thủ đô.

“Hệ thống 5 công viên liên hoàn, các sân thể thao, đường dạo bộ nội khu đã hoàn thiện gần như 100%. Cư dân nhận nhà là thụ hưởng ngay mà không phải chờ đợi. Đây là điểm cộng cực lớn với người mua ở thực”, ông Đỗ Văn Tiến, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bất động sản Newstarland, nhận định.

Không chỉ hiện diện ở hệ công viên và cảnh quan chung, giá trị xanh còn được “đưa về” từng căn nhà. Nhiều biệt thự, nhà phố tại Vinhomes Wonder City sở hữu khoảng lùi phía sau rộng khoảng 20-30 m², mở ra không gian sân vườn riêng để gia chủ tự do cá nhân hóa theo phong cách sống. Đó có thể là góc trà chiều yên tĩnh, hồ cá Koi, vườn thiền, khu BBQ hay một khoảng nghỉ giữa thiên nhiên, nơi cả gia đình cùng tận hưởng những phút giây thư thái mỗi ngày.

Từ tháng 3/2026, hàng trăm căn nhà đã được bàn giao cho cư dân, sẵn sàng hình thành nhịp sống đô thị sôi động

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, mảng xanh và mặt nước tại Wonder City không chỉ là thước đo của sự xa xỉ mới mà còn là bảo chứng vàng cho khả năng tăng giá bền vững của tài sản.

Nhiều thống kê trên thế giới cho thấy, mảng xanh làm tăng giá trị bất động sản đến 45%. Như tại New York (Mỹ), bất động sản cạnh công viên được định giá cao hơn 45% so với các vị trí khác; tại Lodon (Anh) mức chênh lệch này là 25%.

Tại Việt Nam, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, bất động sản xanh đang ngày càng giữ giá tốt và tăng trưởng ổn định, đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động.

Để hỗ trợ khách hàng hiện thực hóa giấc mơ sống xanh, chủ đầu tư đang triển khai chính sách hỗ trợ tài chính tốt nhất bậc thị trường. Theo đó, khách hàng có thể vay tới 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong 18 tháng, đồng thời được “chặn trần” lãi suất tối đa chỉ 6%/năm lên tới 60 tháng. Tuy nhiên, chính sách “khủng” này chỉ kéo dài đến ngày 20/7/2026, đòi hỏi các nhà đầu tư và người mua ở thực phải nhanh chóng chớp thời cơ.

Tại Vinhomes Wonder City, không gian xanh không chỉ là yếu tố tạo nên cảnh quan, mà còn là nền tảng định hình chất sống nghỉ dưỡng và giá trị bền vững của tài sản. Trong bối cảnh đại lộ Tây Thăng Long đang tăng tốc về đích, những lợi thế hiện hữu của đại đô thị càng được cộng hưởng, đưa Vinhomes Wonder City vào chu kỳ tăng giá mới.