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Quân sự - Thế giới

Tàu chở dầu diesel của Nga khởi hành tới Mỹ sau thỏa thuận mới

Điện Kremlin cho biết, chiếc tàu chở dầu diesel đầu tiên của Nga đã khởi hành để tới Mỹ sau một thỏa thuận mới đạt được giữa Moscow và Washington.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Điện Kremlin ngày 23/10 cho biết, chiếc tàu chở dầu diesel đầu tiên của Nga đã khởi hành tới Mỹ, hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận về dầu diesel với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

"Chiếc tàu chở dầu đầu tiên đã rời bến để giao hàng cho khách hàng, và việc cung cấp thường xuyên sẽ tiếp tục", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin.

Công ty cung cấp dữ liệu và thông tin tình báo hàng hải Kpler cho biết con tàu đã phát tín hiệu hướng đến New York (Mỹ) và dự kiến ​​đến vào ngày 7/11.

Thỏa thuận về dầu diesel được xem là một nỗ lực của ông Trump nhằm giải quyết vấn đề giá nhiên liệu cao trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 tới tại Mỹ.

Theo hãng Interfax của Nga, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hồi đầu tuần này cho biết lô hàng đầu tiên sẽ gồm 40.000 tấn dầu diesel. Con số này tương đương khoảng 300.000 thùng dầu, hay khoảng 7% trong tổng số khoảng 4 triệu thùng dầu diesel mà nền kinh tế Mỹ tiêu thụ mỗi ngày.

"Các chuyến hàng tiếp theo tới Mỹ sẽ được triển khai sau khi doanh nghiệp hai nước hoàn tất những hợp đồng cần thiết", Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo.

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Nguồn video: VTV
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