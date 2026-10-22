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Quân sự - Thế giới

Nga nhất trí nối lại đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine

Quan chức Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin đồng ý nối lại cuộc đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, ngày 21/10 nói với các phóng viên sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg rằng Moscow về nguyên tắc đồng ý nối lại cuộc đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine vào sau ngày 10/11 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

"Cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc xây dựng một hệ thống an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc", ông Ushakov thông báo.

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Tổng thống Nga Putin (bên phải) trò chuyện với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong cuộc gặp tại St. Petersburg, Nga, ngày 21/10/2026. Ảnh: Gavriil Grigorov/ Sputnik/Kremlin/AP.

Theo ông Ushakov, cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Đặc phái viên Steve Witkoff đã diễn ra thẳng thắn, tập trung vào tình hình Ukraine và phương án khôi phục cuộc đàm phán 3 bên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông ủng hộ nỗ lực từ phía Washington nhằm nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán.

“Mục tiêu rất rõ ràng: Chấm dứt xung đột, thúc đẩy hòa bình và, theo như tôi hiểu, chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo”, ông Zelensky nói trong một thông điệp được phát đi vào tối 21/10.

Trước đó, vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine đã diễn ra tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) vào ngày 23-24/1/2026. Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi hồi tháng 2/2026 được đánh giá là "hiệu quả".

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