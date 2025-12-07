Hà Nội

Tập tính thú vị của loài linh dương khổng lồ có vằn độc nhất châu Phi

Giải mã

Tập tính thú vị của loài linh dương khổng lồ có vằn độc nhất châu Phi

Linh dương Bongo (Tragelaphus eurycerus) là một trong những loài linh dương đẹp và bí ẩn nhất châu Phi, nổi bật nhờ bộ lông sọc vằn hấp dẫn.

Là loài linh dương lớn nhất châu Phi. Linh dương Bongo trưởng thành có thể nặng hơn 400 kg. Ảnh: Pinterest.
Là loài linh dương lớn nhất châu Phi. Linh dương Bongo trưởng thành có thể nặng hơn 400 kg.
Có sọc trắng giúp ngụy trang. Sọc dọc cơ thể giúp chúng hòa vào ánh sáng lốm đốm trong rừng. Ảnh: Pinterest.
Có sọc trắng giúp ngụy trang. Sọc dọc cơ thể giúp chúng hòa vào ánh sáng lốm đốm trong rừng.
Cả con đực và con cái đều có sừng. Khác với nhiều loài linh dương khác, cả hai giới của linh dương Bongo đều mang cặp sừng xoắn. Ảnh: Pinterest.
Cả con đực và con cái đều có sừng. Khác với nhiều loài linh dương khác, cả hai giới của linh dương Bongo đều mang cặp sừng xoắn.
Sống chủ yếu trong rừng rậm. Chúng thích môi trường rậm rạp, ít khi xuất hiện ở nơi trống trải. Ảnh: Pinterest.
Sống chủ yếu trong rừng rậm. Chúng thích môi trường rậm rạp, ít khi xuất hiện ở nơi trống trải.
Rất nhút nhát dù kích thước lớn. Linh dương Bongo thường bỏ chạy ngay khi nghe tiếng động mạnh. Ảnh: Pinterest.
Rất nhút nhát dù kích thước lớn. Linh dương Bongo thường bỏ chạy ngay khi nghe tiếng động mạnh.
Di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn. Chúng có thể luồn lách qua bụi rậm mà không gây tiếng động lớn. Ảnh: Pinterest.
Di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn. Chúng có thể luồn lách qua bụi rậm mà không gây tiếng động lớn.
Có tập tính liếm muối khoáng. Chúng thường đến nơi có đất giàu khoáng để bổ sung dinh dưỡng. Ảnh: Pinterest.
Có tập tính liếm muối khoáng. Chúng thường đến nơi có đất giàu khoáng để bổ sung dinh dưỡng.
Đang bị đe dọa nghiêm trọng. Săn bắn và mất rừng khiến số lượng linh dương Bongo giảm mạnh. Ảnh: Pinterest.
Đang bị đe dọa nghiêm trọng. Săn bắn và mất rừng khiến số lượng linh dương Bongo giảm mạnh.
