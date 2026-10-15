Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tạo ra vải cotton tự khử khuẩn bằng ánh sáng dùng cho y tế

Một loại vải cotton được xử lý bằng hợp chất nhạy sáng có thể làm giảm vi sinh vật bám trên bề mặt khi được chiếu sáng.

Tuệ Minh

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Valencia, Tây Ban Nha, phát triển loại vải tích hợp hai hợp chất quang hoạt. Khi tiếp xúc ánh sáng nhìn thấy, các hợp chất tạo ra dạng oxy có hoạt tính cao, có thể gây tổn thương vi sinh vật bám trên vải.

cb7uqusfnm2euo0oajspwkatb-ttk7pp2kgarurairdrsopmz6r84spjfy6wj-prhxcvj7xdaw4venb7r1rz4vjmpdu6-smoqnz-l-l-pjt53ilw67l4ojoprwdgs5phaa-p3ewqdfoznv0-xshjzz99zvlmax0n5ixixhh-tpscl7z8nzyo26kcb4eateq7.jpg
Bề mặt các vật tư tại bệnh viện là nơi vải kháng khuẩn có thể được ứng dụng.

Theo kết quả phòng thí nghiệm, vải làm bất hoạt hoàn toàn Escherichia coli trong vòng 60 phút và Enterococcus faecalis trong 20 phút khi được chiếu sáng. Vải cũng làm giảm nấm Candida albicans trong vòng 3 giờ.

Vật liệu này kết hợp hai hợp chất quang hoạt, khi tiếp xúc với ánh sáng, sẽ tạo ra một dạng oxy có hoạt tính cao , gây hại cho các vi sinh vật bám trên vải, từ đó loại bỏ chúng", tác giả Alberto Blázquez-Moraleja giải thích.

Sau 20 chu kỳ giặt, vật liệu vẫn duy trì hiệu quả diệt khuẩn trên mức tham chiếu được dùng cho các loại vải kháng khuẩn.

Để đánh giá trong môi trường thực tế, nhóm đặt vải tại phòng của 12 bệnh nhân ở Bệnh viện Đại học và Bách khoa La Fe, Valencia, trong 48 giờ.

Vải được bố trí ở hai vị trí: thanh chắn giường có tiếp xúc ánh sáng và đệm giường nhận ít ánh sáng hơn.

y2szzh6ikjylhsqjsvsuvrcsnrn6vm-6aplb52jelmo5q-lr3t1wv6w9jthw-nijiswomukkiduuo5kw11ngjaz6j5llz5opj3hyevnderdgcb1r-fkolh3xnors0r-xlfkkiux4-q52ymtxrcgiajirj7krmwfv1zzj-hu16hxxpklgmbxzdvkuor6z11f8.jpg
Thiết kế vải cotton kháng khuẩn kích hoạt bằng ánh sáng.

Ở khu vực có ánh sáng, vải mới tích tụ ít hơn 75% vi sinh vật so với vải cotton thông thường trong cùng điều kiện.

Ở vị trí ít ánh sáng, mức giảm chỉ khoảng 25%, cho thấy hiệu quả phụ thuộc đáng kể vào lượng ánh sáng tiếp xúc. Nhóm cũng ghi nhận sự hiện diện của vi khuẩn Gram dương giảm 77,5% ở điều kiện thử nghiệm tương ứng.

Vải tự khử khuẩn có thể trở thành lớp bảo vệ bổ sung ở những bề mặt thường xuyên tiếp xúc. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc ánh sáng, loại vi sinh vật, thời gian tiếp xúc và cách sử dụng.

bun9ri87sdgyg8ehqzxqkqnkqtafuupzc4hzww4tlmdyb1mk22p-hhowmphg4wdavf4-thtm94s9cggf398leiu4iwbkb5pfrv3ov6o4dah-yv4qsbr89f7rthhoeo05xn-mntavmaivkktleez3mohj5ueygfzz9lvp0dunh7lufptfobft1g44ilui68a3.jpg
Ánh sáng kích hoạt phản ứng làm tổn thương vi sinh vật.

Marilés Bonet thuộc Khoa Kỹ thuật Dệt may và Giấy tại cơ sở Alcoy của Đại học Bách khoa Valencia cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là phát triển các loại vải có khả năng giảm sự hiện diện của các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm và virus trong bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác, từ đó giảm thiểu một số vấn đề liên quan đến các chất kháng khuẩn thông thường, chẳng hạn như giảm hiệu quả khi sử dụng hoặc giặt giũ, hoặc thúc đẩy sự phát triển của các vi sinh vật kháng thuốc. Và đó chính xác là những gì chúng tôi đã đạt được trong nghiên cứu này".

Video: Bệnh viên công đầu tiên ở Việt Nam sở hữu 2 robot tự động khử khuẩn bằng UV | Báo Dân Trí
ACS AM&I/UPV/IISLaFe
#Vải cotton kháng khuẩn #Vật liệu quang hoạt #Ứng dụng y tế #Nghiên cứu công nghệ #Bệnh viện

Bài liên quan

Kho tri thức

Khả năng kháng khuẩn phi thường của loại protein 160 triệu năm tuổi

Các nhà khoa học đã tái tạo những peptide kháng khuẩn từng tồn tại ở tổ tiên động vật có vú 160 triệu năm trước có khả năng chống vi khuẩn mạnh hơn nhiều lần.

Nghiên cứu của Đại học Oregon, Mỹ, được công bố trên PLOS Biology cho thấy một đoạn peptide ẩn bên trong protein lactoferrin đã hình thành và thay đổi như thế nào trong quá trình tiến hóa. Nhóm nghiên cứu đã

tái tạo các phiên bản cổ đại của phân tử này rồi kiểm tra chúng trên nhiều loại vi khuẩn gây bệnh.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loại rau nhìn như cỏ dại, là vị thuốc quý giúp kháng khuẩn, bổ mắt

Loại rau này được xem như một “vị thuốc tự nhiên” nhờ chứa nhiều vitamin A, C, chất xơ và các hợp chất kháng khuẩn có lợi cho sức khỏe.

Rau hẹ là loại rau gia vị, được xem như một “vị thuốc tự nhiên” nhờ chứa nhiều vitamin A, C, chất xơ và các hợp chất kháng khuẩn có lợi cho sức khỏe.

Trong Đông y, hẹ tính ấm, vị cay, giúp ôn trung, hành khí, tán ứ, bổ thận tráng dương. Loại rau này chứa nhiều vitamin K, A, C, canxi, sắt cùng hợp chất lưu huỳnh allicin có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, hỗ trợ trị ho, cảm lạnh, viêm họng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

'Ăng-ten' tí hon của tế bào hé lộ bí mật về dị tật tim bẩm sinh

Một cấu trúc siêu nhỏ nằm trên mặt tế bào có thể đóng vai trò như ăng-ten, giúp tế bào nhận và xử lý tín hiệu để hình thành trái tim trong giai đoạn phôi thai.

Các nhà khoa học Đan Mạch phát hiện khi hệ thống tín hiệu này bị phá vỡ bởi những biến đổi gene, quá trình phát triển tim có thể gặp trục trặc.

Bệnh tim bẩm sinh là một trong những dạng dị tật phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh, ảnh hưởng khoảng 2% trẻ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nguyên nhân của nhiều trường hợp vẫn chưa được giải thích đầy đủ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới