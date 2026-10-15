Tạo ra vải cotton tự khử khuẩn bằng ánh sáng dùng cho y tế

Một loại vải cotton được xử lý bằng hợp chất nhạy sáng có thể làm giảm vi sinh vật bám trên bề mặt khi được chiếu sáng.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Valencia, Tây Ban Nha, phát triển loại vải tích hợp hai hợp chất quang hoạt. Khi tiếp xúc ánh sáng nhìn thấy, các hợp chất tạo ra dạng oxy có hoạt tính cao, có thể gây tổn thương vi sinh vật bám trên vải.

Bề mặt các vật tư tại bệnh viện là nơi vải kháng khuẩn có thể được ứng dụng.

Theo kết quả phòng thí nghiệm, vải làm bất hoạt hoàn toàn Escherichia coli trong vòng 60 phút và Enterococcus faecalis trong 20 phút khi được chiếu sáng. Vải cũng làm giảm nấm Candida albicans trong vòng 3 giờ.

Vật liệu này kết hợp hai hợp chất quang hoạt, khi tiếp xúc với ánh sáng, sẽ tạo ra một dạng oxy có hoạt tính cao , gây hại cho các vi sinh vật bám trên vải, từ đó loại bỏ chúng", tác giả Alberto Blázquez-Moraleja giải thích.

Sau 20 chu kỳ giặt, vật liệu vẫn duy trì hiệu quả diệt khuẩn trên mức tham chiếu được dùng cho các loại vải kháng khuẩn.

Để đánh giá trong môi trường thực tế, nhóm đặt vải tại phòng của 12 bệnh nhân ở Bệnh viện Đại học và Bách khoa La Fe, Valencia, trong 48 giờ.

Vải được bố trí ở hai vị trí: thanh chắn giường có tiếp xúc ánh sáng và đệm giường nhận ít ánh sáng hơn.

Thiết kế vải cotton kháng khuẩn kích hoạt bằng ánh sáng.

Ở khu vực có ánh sáng, vải mới tích tụ ít hơn 75% vi sinh vật so với vải cotton thông thường trong cùng điều kiện.

Ở vị trí ít ánh sáng, mức giảm chỉ khoảng 25%, cho thấy hiệu quả phụ thuộc đáng kể vào lượng ánh sáng tiếp xúc. Nhóm cũng ghi nhận sự hiện diện của vi khuẩn Gram dương giảm 77,5% ở điều kiện thử nghiệm tương ứng.

Vải tự khử khuẩn có thể trở thành lớp bảo vệ bổ sung ở những bề mặt thường xuyên tiếp xúc. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc ánh sáng, loại vi sinh vật, thời gian tiếp xúc và cách sử dụng.

Ánh sáng kích hoạt phản ứng làm tổn thương vi sinh vật.

Marilés Bonet thuộc Khoa Kỹ thuật Dệt may và Giấy tại cơ sở Alcoy của Đại học Bách khoa Valencia cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là phát triển các loại vải có khả năng giảm sự hiện diện của các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm và virus trong bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác, từ đó giảm thiểu một số vấn đề liên quan đến các chất kháng khuẩn thông thường, chẳng hạn như giảm hiệu quả khi sử dụng hoặc giặt giũ, hoặc thúc đẩy sự phát triển của các vi sinh vật kháng thuốc. Và đó chính xác là những gì chúng tôi đã đạt được trong nghiên cứu này".